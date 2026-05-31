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Fahrzeugbrand

Übungsfahrt endete mit Frontalzusammenstoß

Kärnten
31.05.2026 19:42
Der Rettungshubschrauber brachte den 35-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Klinikum ...
Der Rettungshubschrauber brachte den 35-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Sonntag kam es auf der Lavamünder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden verletzt, ein Fahrzeug geriet in Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.

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Eine 17-jährige aus dem Bezirk Wolfsberg war im Rahmen von Übungsfahrten mit ihrer Mutter am Beifahrersitz am Sonntag um 15.30 Uhr auf der Lavamünder Straße unterwegs. 

Ebenfalls mit dem Auto unterwegs war ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt Land, welcher der 17-Jährigen entgegenkam. „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der 36-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. 

Ersthelfer konnte Fahrzeugbrand löschen 
Die 17-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Ein nachkommender Lenker setzte umgehend Erste Hilfe und zog den schwer verletzten Mann aus seinem bereits in Brand geratenen Fahrzeug. Ein weiterer Ersthelfer konnte den Fahrzeugbrand löschen. „Die beiden Insassinnen des zweiten Unfallfahrzeuges wurden ebenfalls von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit“, informiert die Polizei. 

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Der 36-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C11 mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 17-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, ihre Mutter Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die B80 war im Bereich der Unfallstelle von 15:55 Uhr bis 16:54 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen Polizei, Rettung, Notarzt, der Rettungshubschrauber C11 sowie die Feuerwehren St. Paul, Lavamünd und Untermitterdorf.

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