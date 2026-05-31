Übungsfahrt endete mit Frontalzusammenstoß

Ersthelfer konnte Fahrzeugbrand löschen

Die 17-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Ein nachkommender Lenker setzte umgehend Erste Hilfe und zog den schwer verletzten Mann aus seinem bereits in Brand geratenen Fahrzeug. Ein weiterer Ersthelfer konnte den Fahrzeugbrand löschen. „Die beiden Insassinnen des zweiten Unfallfahrzeuges wurden ebenfalls von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit“, informiert die Polizei.