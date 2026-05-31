Glücksschuh? „Mit dem klappt‘s eigentlich immer“

Satte 22 Hallein-Treffer gehen derzeit auf das Konto von Oluwatosin Ayetigbo. Bei insgesamt 77 erzielten Toren der Salinenstädter ist das ein Wert von 28,57 Prozent. Das Geheimnis seines Torriechers steckt dabei nicht nur in Schnelligkeit und Technik, wie der Nigerianer im Gespräch mit der „Krone“ verriet.
Mit 22 von insgesamt 77 Treffern ist Oluwatosin Ayetigbo der absolute Torjäger bei Salzburgligist Hallein. Beim 6:2-Heimsieg am Freitag war der Stürmer mit seinem Hattrick fast im Alleingang für den Dreier zuständig. Dabei setzt der 23-Jährige auf ein ganz besonderes Rezept. Der pfeilschnelle Stürmer läuft nämlich seit drei Spielzeiten mit zwei farblich unterschiedlichen Schuhen auf. „Manchmal wechsel’ ich sie sogar in der Halbzeit, wenn es nicht gut läuft“, schmunzelte Ayetigbo, der damit neben seinen vielen Toren auch optisch auffällt.
Manchmal wechsel’ ich sie sogar in der Halbzeit, wenn es nicht gut läuft.
Oluwatosin AYETIGBO, Torjäger des UFC Hallein
Bild: Andreas Tröster
„Ich habe sogar einen Glücksschuh. Wenn ich den trage, klappt es eigentlich immer.“ Und das so gut, dass sich der 1,92-Meter-Hüne sogar ins Fokus höherklassiger Klubs gespielt hat. Vor Kurzem absolvierte Ayetigbo gemeinsam mit Halleins Sebastian Müller und Elias Memic ein Probetraining bei Zweitligist Austria Salzburg.
Ayetigbos Zukunft in Hallein noch offen
Wie es lief? „Das möchte ich für mich behalten“, meinte der Angreifer, der sich die 2. Bundesliga durchaus zutrauen würde, zurückhaltend. Eine Verpflichtung soll für die Violetten derweil aber noch nicht in Frage kommen. Die Zukunft des Angreifers bei Nordliga-Aufsteiger Hallein sei aktuell allerdings auch noch offen.
“Es ist ein einziger Poker! Wir werden uns noch einmal mit ihm zusammensetzen“, will Hallein-Sportboss David König um seinen Knipser kämpfen. Auch am Mittwoch soll „Tosin“ wieder abliefern. Dann geht’s für die Salinenstädter nach Eugendorf, die Titelchance lebt dank des Umfallers von Grödig.
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