Glücksschuh? „Mit dem klappt‘s eigentlich immer“

Mit 22 von insgesamt 77 Treffern ist Oluwatosin Ayetigbo der absolute Torjäger bei Salzburgligist Hallein. Beim 6:2-Heimsieg am Freitag war der Stürmer mit seinem Hattrick fast im Alleingang für den Dreier zuständig. Dabei setzt der 23-Jährige auf ein ganz besonderes Rezept. Der pfeilschnelle Stürmer läuft nämlich seit drei Spielzeiten mit zwei farblich unterschiedlichen Schuhen auf. „Manchmal wechsel’ ich sie sogar in der Halbzeit, wenn es nicht gut läuft“, schmunzelte Ayetigbo, der damit neben seinen vielen Toren auch optisch auffällt.