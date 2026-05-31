Geklautes Klo ist auf Spielplatz zurückgekehrt

Nachdem Ende März ein mobiles WC ohne Vorwarnung vom städtischen Kinderspielplatz an der Lerchenstraße in Salzburg entfernt worden war, war die Aufregung groß. Kinder mussten sich für ihre Notdurft in die Büsche schlagen – sehr zum Ärger der Anrainer. Die „Krone“ berichtete.
Das Klo wurde zu einem Grillplatz am anderen Ende der Stadt verfrachtet, weil dort aus Budgetgründen kein neues Klo angeschafft werden konnte. Das Hickhack ums Häusl ist mittlerweile aber glücklicherweise Geschichte.
Das sogenannte „Öklo“ – eine wasserlose Komposttoilette – ist auf den Kinderspielplatz in der Lerchenstraße zurückgekehrt. „Für Familien mit Kindern ist eine öffentliche Toilette bei einem stark genutzten Spielplatz keine Kleinigkeit, sondern ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität im Stadtteil“, betont SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes.
Stadträtin Andrea Brandner (SPÖ) übernahm gemeinsam mit den Stadtgärten die Verantwortung für die Rückkehr der Toilette. Sie springt für den ressortzuständigen Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ) ein und ihre Abteilung übernimmt die anfallenden Kosten.
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