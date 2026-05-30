Und wie geht es nach der Brenner-Demo weiter?

Sehr wohl darüber diskutieren kann man, ob die heutige Demonstration und damit verbunden die achtstündige Totalsperre der Brennerautobahn samt aller Nebenrouten der Weisheit letzter Schluss ist. Eine der wohl wichtigsten Fragen lautet: Was bringt diese Sperre, wem hilft oder schadet sie? In den Nachbarländern Italien und Deutschland (vor allem in Bayern) ist man stinksauer. Man spricht von purer Schikane. Die Sperre schaffe Ärger und Frust bei allen Beteiligten, treffe Familien am Weg in den Urlaub und sei „Gift für die Logistikbranche“.