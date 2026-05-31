Mädchen (11) wurde nach Unfall ins Spital geflogen

Ein junges Mädchen aus Bayern war am Samstagnachmittag in Natternbach schwer verletzt worden, als sie mit einem Pedal-Kart einen Hügel hinunterfuhr. Dabei hatte sie nämlich mit dem linken Fuß den Boden berührt, der dadurch gegen ein Teil des Gefährts geschleudert wurde. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.
Eine 11-Jährige aus Bad Griesbach (Bayern) fuhr am Samstag gegen 14 Uhr mit einem Pedal-Kart in Natternbach einen Hang hinunter. Während der Fahrt dürfte sie den linken Fuß gesenkt haben, sodass dieser den Boden berührte, und dadurch gegen einen Teil des Gefährtes geschleudert wurde.
Nach Passau geflogen
Dadurch erlitt das Mädchen schwere Beinverletzungen. Ihr Vater leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 in das Klinikum Passau geflogen.
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