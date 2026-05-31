Mädchen (11) wurde nach Unfall ins Spital geflogen

Ein junges Mädchen aus Bayern war am Samstagnachmittag in Natternbach schwer verletzt worden, als sie mit einem Pedal-Kart einen Hügel hinunterfuhr. Dabei hatte sie nämlich mit dem linken Fuß den Boden berührt, der dadurch gegen ein Teil des Gefährts geschleudert wurde. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.