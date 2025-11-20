13 Regeln für ein besseres Zusammenleben in OÖ

So finden sich Punkte wie „Jeder Mensch hat Würde und verdient Respekt“, „Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“ oder der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ebenso wie die Ablehnung von Extremismus oder Bekenntnisse zur deutschen Sprache, zu Leistung, gegenseitiger Rücksicht im öffentlichen Raum und Gewaltfreiheit. „Hilfe für alle, die sie wirklich brauchen – nicht für jene, die sie ausnutzen“, lautet ein weiterer Punkt. Man schätze Vielfalt, diese dürfe aber nicht andere Grundregeln untergraben, und Religion stehe nicht über dem Gesetz. Zudem solle man bereit sein, sich ehrenamtlich zu engagieren und „Werte und Gewohnheiten achten“.