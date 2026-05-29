Mann mit Zivilcourage attackiert: Duo entlarvt

Es waren brutale Szenen, die sich vergangene Woche im Innsbrucker Hauptbahnhof abgespielt hatten: Weil er Zivilcourage zeigte und einer Mitarbeiterin eines Geschäfts zu Hilfe kam, wurde ein Deutscher (41) von zwei unbekannten Männern bis zur Bewusstlosigkeit niedergeschlagen. Dem Duo gelang damals die Flucht, doch jetzt wurde es entlarvt!
Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Polen im Alter von 40 und 48 Jahren, berichtete die Polizei am Freitag. Das Duo soll das deutsche Opfer am Abend des 20. Mai im Innsbrucker Hauptbahnhof bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten haben.
Festnahme und Geständnis
Dem Vorfall war eine Auseinandersetzung zwischen einem der Männer und einer Angestellten eines Geschäfts vorausgegangen. Der 41-jährige Deutsche kam der Frau zu Hilfe, woraufhin die Situation eskalierte. Das Opfer wurde damals mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik gebracht.
Der 40-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag gegen 14.35 Uhr in Innsbruck festgenommen.
Die Ermittler von der Kripo
Den Angreifern gelang die Flucht. Im Zuge der Ermittlungen konnten sie jetzt aber von der Polizei identifiziert werden. „Der 40-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag gegen 14.35 Uhr in Innsbruck festgenommen“, heißt es von der Kripo. Im Zuge der Vernehmung habe er sich geständig gezeigt.
Fahndung nach Komplizen
Der Beschuldigte wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Der 48-Jährige konnte indes noch nicht aufgegriffen werden. Nach ihm werde derzeit noch gefahndet.
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