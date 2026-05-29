Mann mit Zivilcourage attackiert: Duo entlarvt

Es waren brutale Szenen, die sich vergangene Woche im Innsbrucker Hauptbahnhof abgespielt hatten: Weil er Zivilcourage zeigte und einer Mitarbeiterin eines Geschäfts zu Hilfe kam, wurde ein Deutscher (41) von zwei unbekannten Männern bis zur Bewusstlosigkeit niedergeschlagen. Dem Duo gelang damals die Flucht, doch jetzt wurde es entlarvt!