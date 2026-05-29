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Der Frühsommer in Wien startet bunt

Wien
29.05.2026 14:24
Auf der Vienna Comix stehen schon seit mehr als 30 Jahren die Comicfans im Mittelpunkt.
Auf der Vienna Comix stehen schon seit mehr als 30 Jahren die Comicfans im Mittelpunkt.(Bild: Schmögner)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Festivals, Musik, Läufe und volle Straßen – das Wochenende in Wien ist wieder einmal sehr abwechslungsreich. Besonders rund um den Wurstelprater wird diesmal viel los sein. 

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Mit Regenschauern und einzelnen Gewittern soll es an diesem Wochenende etwas unbeständiger werden. Doch auch wenn das Wetter vielleicht nicht mitspielt – Das Programm für drinnen und draußen kann sich sehen lassen:

  • Morgen, Samstag, verwandelt der Samariterbund die Kaiserwiese im Wurstelprater wieder in einen Treffpunkt für die ganze Familie: Von 13 bis 19 Uhr erwartet die Gäste bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm. Besonderer Höhepunkt: die Vorführungen der Rettungs- und Therapiebegleithunde.
Der Tag des Samariterbundes auf der Kaiserwiese ist ein buntes Fest für Groß und Klein.
Der Tag des Samariterbundes auf der Kaiserwiese ist ein buntes Fest für Groß und Klein.(Bild: Benjamin/ASB)
  • Einmal ums Eck wird die Prater-Hauptallee für einen Tag zum Treffpunkt der LGBT-Community. Queere Vereine und Organisationen stellen sich vor, vernetzen sich und feiern gemeinsam. Mit dabei sind auch verschiedene Künstler und dieses Jahr ein besonderer Höhepunkt: ein Live-Podcast mit den ESC-Stars Conchita und JJ. Wer die beiden hautnah erleben will, muss relativ zeitig aufstehen. Die Live-Show startet bereits um 10 Uhr. Um 18 Uhr gehen dann – ebenfalls auf der Hauptallee – die rund 2000 Teilnehmer des Pride Run Vienna an den Start.
ESC-Vorjahressieger JJ und Conchita treten für ihren Podcast erstmals gemeinsam live auf der ...
ESC-Vorjahressieger JJ und Conchita treten für ihren Podcast erstmals gemeinsam live auf der Bühne auf.(Bild: ORF)
  • Am Wochenende wird der Campus der Uni Wien zum Schauplatz des Südwind-Straßenfests – mit Musik aus aller Welt, Party-Stimmung und nachhaltigen Einkaufsmöglichkeiten.
Das Südwind Straßenfest am Campus des Alten AKH.
Das Südwind Straßenfest am Campus des Alten AKH.(Bild: Inna Kravchenko)
  • Auch das Festival der Roboter am Karlsplatz lädt am Wochenende dazu ein, die Welt der Robotik hautnah zu entdecken.
Frauenlauf: Der Prater als Treffpunkt für Frauen und Mädchen
Frauenlauf: Der Prater als Treffpunkt für Frauen und Mädchen(Bild: Georg Diener)
  • Am Sonntag gehört der grüne Prater dann wieder ganz den Läuferinnen: Rund 31.000 Frauen und Mädchen treten dort ab 9 Uhr beim 38. Österreichischen Frauenlauf an.
  • Am morgigen Samstag zieht die Vienna Comix, Österreichs größte fanbasiertes Comic- und Popkultur-Veranstaltung, in die Marx Halle. Wien wird bis Sonntag zum Treffpunkt für Comic-Fans aller Generationen, mit mehr als 140 Zeichnern, internationalen Stars der Szene, einer prall gefüllten Artist Alley und zahlreichen Mitmachstationen.
  • Oberösterreichische Lebensgefühl herrscht heute und morgen auch noch bei der OÖ-Sommerfrische am Heldenplatz.
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