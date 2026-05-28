„Deki“ verlängert und der Coach bleibt

Schon vor Tagen hatten Sportdirektor Philipp Netzer und Stojanovic davon gesprochen, dass nur noch einige Vertragsdetails zu klären wären. Gestern war das Papier unterschriftsreif. Offen ist, ob auch sein Backup Daniel Antosch bleibt. „Als Vorarlberger bedeutet es mir unglaublich viel, hier in meiner Heimat zu spielen und die Region im Profifußball zu vertreten. Ich spüre das volle Vertrauen der Verantwortlichen und bin hoch motiviert, hier in den kommenden Jahren gemeinsam noch einiges zu erreichen“, sagt Stojanovic zum Verbleib.