„Deki“ verlängert und der Coach bleibt

Das Rheindorf hat auch in Zukunft seinen Fels in der Brandung, Dejan Stojanovic wird bis Sommer 2029 im Tor des Bundesligisten stehen. Für Ognjen Zaric gibt es zwar viel Interesse anderer Klubs, aber der Trainer wird den Altachern dennoch nicht untreu.
Bundesligist Altach kann in den nächsten drei Saisonen auf seinen im doppelten Sinne großen Rückhalt zählen. Dejan Stojanovic hat bis 2029 verlängert. Der 1,96 Meter große Torhüter kam vor drei Jahren von Jahn Regensburg ins Rheindorf und ist seither die unumstrittene Nummer eins im Tor des Vorarlberger Langzeit-Bundesligisten.
Damit schickt sich Stojanovic bei entsprechend gutem Verlauf an, Altachs Rekordtorhüter zu werden. „Deki“hat bislang 87 Bundesligaspiele für die Rheindörfler bestritten. Aktueller Rekordkeeper ist Stojanovics Trainer Martin Kobras, der in 158 Bundesligaspielen im Kasten der Vorarlberger stand. Stojanovic hat zudem auch neun ÖFB-Cupspiele für Altach bestritten. Mit einer Fangquote von 75 Prozent war er der beste Keeper in der Bundesligasaison 2025/26.
Schon vor Tagen hatten Sportdirektor Philipp Netzer und Stojanovic davon gesprochen, dass nur noch einige Vertragsdetails zu klären wären. Gestern war das Papier unterschriftsreif. Offen ist, ob auch sein Backup Daniel Antosch bleibt. „Als Vorarlberger bedeutet es mir unglaublich viel, hier in meiner Heimat zu spielen und die Region im Profifußball zu vertreten. Ich spüre das volle Vertrauen der Verantwortlichen und bin hoch motiviert, hier in den kommenden Jahren gemeinsam noch einiges zu erreichen“, sagt Stojanovic zum Verbleib.
Coach bleibt
Keinerlei Abwanderungsgedanken hegt Trainer Ognjen Zaric, auf den nach der guten Halbsaison der Altacher offensichtlich einige Vereine aufmerksam geworden sind. „Ich bleibe definitiv in Altach“, sagt der Erfolgscoach, dessen Vertragslaufzeit nicht bekannt ist. Man kann aber annehmen, dass er noch bis zumindest 2026/27 Gültigkeit hat.
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