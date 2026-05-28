Gedenkstätte soll an Gräuel der NS-Zeit erinnern

Pflanzensamen aus der NS-Zeit

Im Zuge von Grabungen wurden nicht nur Hinterlassenschaften der Insassen gefunden; vor allem fand man Samen von Pflanzen, die schon in der NS-Zeit hier wuchsen. Diese sollen nun wieder ausgesät werden. So soll ein lebendiges Mahnmal entstehen, das von Menschen aus der Region wie auch von Besuchern gepflegt wird. So soll die Erinnerung an die Verbrechen am Leben gehalten werden.