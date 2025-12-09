Südweststeiermark: NS-Projekt geht an die Schulen

Grundlage ist das Kompendium „Die Südweststeiermark im NS-Regime“, das unter Federführung des Historikers Markus Rieger-Roschitz den Stand der Forschung zusammenfasst und Lücken aufzeigt. Und davon gab es vor allem im Bezirk Leibnitz einige. Der einstimmige Beschluss im Regionalvorstand zur fundierten historischen Aufarbeitung war der folgerichtige Startschuss, wie der Langer Bürgermeister Joachim Schnabel bei der Präsentation am Dienstag betonte. Dabei stand neben der wissenschaftlichen Analyse auch die Weitervermittlung im Mittelpunkt: „Es geht darum, mit Schülern in Kontakt zu treten und ihnen Instrumente in die Hand zu geben“, um sich den dunklen Kapiteln der Vergangenheit zu nähern und Diskussionen loszutreten.