Kroatiens „Meeresrotz“: Nur eklig oder gefährlich?

Strahlender Sonnenschein, brütende Hitze, Touristenmassen an den Stränden – und niemand, der sich in der Adria abkühlen will. Was steckt hinter dem „Meeresrotz“, der Kroatiens Küsten aktuell zu Schleimwüsten verkommen lässt? Und ist das Naturphänomen nur ekelhaft oder für Badende gar gefährlich?