21-Jährige verhaftet

28 Kilo Cannabis auf Flughafen Wien entdeckt

Wien
20.01.2026 09:42
Eine junge Frau wurde am Flughafen Wien-Schwechat mit einem brisanten Mitbringsel im Gepäck erwischt: Die Passagierin hatte insgesamt 28 Kilo Cannabiskraut in ihren Koffern.

In zwei Koffern der Griechin wurden 56 Vakuum-Päckchen zu je 500 Gramm Drogen sichergestellt, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Der Schmuggelversuch schlug fehl, das Cannabis wurde beschlagnahmt.
Die Frau, die sich auf der Durchreise befand, wurde festgenommen. Die 21-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

