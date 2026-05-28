Klinik Landstraße verteidigt Speiseplan

Komplexe Aufgabe

„Die Zusammenerstellung der Speisepläne ist eine komplexe Aufgabe: Wir passen die Ernährungsempfehlungen an die Bedürfnisse von Menschen an, wenn sie operiert wurden, einen Schlaganfall oder Krebs haben“, erklärt Diätologin Eva Russold.

Ein eigenes Analysetool sorgt für einen nachhaltigen Einkauf.