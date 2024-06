Biden neben der Spur: Jetzt herrscht blanke Panik!

Für die Demokraten stand der Abend in Atlanta unter dem Motto: „Let‘s go, Joe!“ Erfüllen konnte Biden diese Hoffnung nicht. Gerade zu Beginn wirkte der offenbar erkältete US-Präsident ohne Orientierung. Der Demokrat stammelte und wurde von seinem Kontrahenten teilweise an die Wand geredet. Die größten Gegner des Abends waren Zahlen, Wörter und seine Stimme.