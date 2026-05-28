Naschenweng: “I’m afraid in my own country”

Schlager star Melissa Naschenweng is a guest on a new episode of “Message, Macht, Medien”! krone.tv podcaster Gerald Fleischmann talks with her about her journey in the music industry and the pressure that comes with it. She explains why her belief in the good in people often works against her, why money alone doesn’t bring happiness, and that she feels unsafe in certain situations in Austria.



You can find all episodes of “Message, Macht, Medien,” including past episodes, here —and listen to them anywhere podcasts are available!