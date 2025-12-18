Diese Top-Band rockt 2026 den Residenzplatz

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Niemand geringerer als die dänischen Kult-Rocker von Volbeat werden die Altstadt zum Beben bringen. „Es ist uns gelungen, einen richtigen internationalen Kracher zu fixieren. Normalerweise spielen Volbeat im neuen Jahr nur große Festival-Shows, für uns machen sie eine Ausnahme“, freut sich Semmler. „Semtainment“ veranstaltet die Residenzplatz-Konzerte ab 2026 in Kooperation mit „Barracuda Music“.