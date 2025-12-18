Vorteilswelt
Jetzt ist es fix!

Diese Top-Band rockt 2026 den Residenzplatz

Salzburg
18.12.2025 10:00
Salzburgs Musikfans dürfen sich über einen echten Konzert-Kracher freuen. . .
Salzburgs Musikfans dürfen sich über einen echten Konzert-Kracher freuen. . .(Bild: Andreas Tröster)

Fast zehn Jahre lang mussten die Salzburger auf Pop- und Rockkonzerte in der Altstadt verzichten, ehe Anfang Mai die Austrogranden von Wanda und Star-DJ Paul Kalkbrenner im Doppelpack das große Musik-Comeback einläuteten. Im kommenden Jahr geht es weiter – und wie! 

0 Kommentare

Die Zwangspause war lang, jetzt geht es Schlag auf Schlag! Knapp ein Jahrzehnt dauerte die musikalische Zwangspause in der Salzburger Altstadt, eine gefühlte Ewigkeit fanden am Residenzplatz keine großen Musikkonzerte mehr statt.

Im Mai 2025 war es damit vorbei – Wanda und Star-DJ Paul Kalkbrenner traten vor jeweils 10.000 Fans auf – und im kommenden Frühjahr stehen bereits die nächsten zwei Konzerte an. 

Lesen Sie auch:
Paul Kalkbrenner legte am Salzburger Residenzplatz auf
Residenzplatz-Konzerte
Paul Kalkbrenner brachte Salzburg zum Beben
10.05.2025
Altstadt-Konzert
Viel Amore: Wanda begeisterte am Residenzplatz
09.05.2025

Veranstalter Thomas Semmler mit seiner Firma „Semtainment“ hatte bereits vor Monaten einen „großen internationalen Namen“ versprochen. Seitdem herrschte großes Rätselraten, wer denn tatsächlich im Mai 2026 am Residenzplatz auftreten würde.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Niemand geringerer als die dänischen Kult-Rocker von Volbeat werden die Altstadt zum Beben bringen. „Es ist uns gelungen, einen richtigen internationalen Kracher zu fixieren. Normalerweise spielen Volbeat im neuen Jahr nur große Festival-Shows, für uns machen sie eine Ausnahme“, freut sich Semmler. „Semtainment“ veranstaltet die Residenzplatz-Konzerte ab 2026 in Kooperation mit „Barracuda Music“. 

Michael Poulsen, Frontmann von Volbeat, freut sich bereits auf das Gastspiel in Salzburg
Michael Poulsen, Frontmann von Volbeat, freut sich bereits auf das Gastspiel in Salzburg(Bild: EPA/PETER KLAUNZER)

12.500 Tickets werden für das Konzert am 29. Mai 2026 aufgelegt, sie sind ab Freitag (19.12.) via www.oeticket.com erhältlich. 

Austro-Granden spielen auf
Bereits länger bekannt ist, dass das Austropop-Duo Pizzera & Jaus am 30. Mai ebenfalls in Salzburg Station macht. 10.000 Tickets waren verfügbar, diese sind allesamt längst vergriffen. Wohl auch, weil sich Pizzera & Jaus prominente Unterstützung für ihr Gastspiel am Residenzplatz geholt haben.

Pizzera & Jaus spielen vor ausverkauftem Haus
Pizzera & Jaus spielen vor ausverkauftem Haus(Bild: Ulrike Rauch)

Urgestein Wolfgang Ambros schaut vorbei, alle seine Hits wie „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Zwickt’s mi“ und „Da Hofa“ im Gepäck. Die gute Nachricht: Dank einer Vergrößerung des Konzertareals gelangen ebenfalls ab Freitag weitere knapp 2500 Tickets in den freien Verkauf. 

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

