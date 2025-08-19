Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In nur 5 Jahren

Bis 2030 soll ein Drittel aller Autos in Wien weg

Wien
19.08.2025 16:00
Gemeinderätin Nina Abrahamczik (SPÖ), Wiener Linien Chefin Alexandra Reinagl, Bezirksvorsteherin ...
Gemeinderätin Nina Abrahamczik (SPÖ), Wiener Linien Chefin Alexandra Reinagl, Bezirksvorsteherin Nina Nossek (Grüne) (im Bild von links nach rechts) mit drei Teilnehmern der Auto-Wette.(Bild: Jöchl Martin)

In nur fünf Jahren soll es in der Bundeshauptstadt nur noch 250 Pkw pro 1000 Einwohner geben. So will es zumindest die Stadt Wien. Die eben zu Ende gegangene Auto-Wette der Wiener Linien soll als Vorbild dafür dienen.

0 Kommentare

Drei Monate lang wagten 46 Wiener den Selbstversuch, ohne das eigene Auto unterwegs zu sein. So verlangten es die Wiener Linien. Dafür gab es dann pro Monat 500 Euro Mobilitätsbudget. Damit konnten Öffis, Fahrräder, diverse Sharing-Angebote, Taxis und Leihautos genutzt werden. Oder die Wege wurden ganz einfach zu Fuß bestritten. Der Andrang für die Auto-Wette war sehr groß. Mehr als 3000 Wiener wollten mitmachen.

Von Mai bis Juli waren wegen der Wette der Wiener Linien 46 Autos weniger auf Wiens Straßen ...
Von Mai bis Juli waren wegen der Wette der Wiener Linien 46 Autos weniger auf Wiens Straßen unterwegs.(Bild: Maximilian Döringer/Wiener Linien)

Am Dienstag wurde am Kutschkermarkt eine erste Bilanz gezogen. Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl und Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) zeigten sich zufrieden. Der 18. Bezirk fungierte als Partnerbezirk. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer kam aus Währing. Reinagl sprach von einem „vorläufigen Ende des Projekts“. Die Aktion könnte also schon bald fortgesetzt werden. „Es ist bescheuert, dass wir zweieinhalb Tonnen bewegen, mit einem Menschen drin, um in der Regel unter fünf Kilometer zurückzulegen. Das ist nicht gescheit“, legt Nossek nach.

Zitat Icon

Was braucht es, um das Mobilitätsverhalten der Wiener zu ändern? Jede einzelne Fahrt, die nicht mit dem eigenen Auto gemacht wird, ist für uns ein Gewinn und ein Beitrag zum Klimaschutz.

Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl

Bild: Luiza Puiu

Zwei Drittel der Wettteilnehmer wollen auf ihr Auto verzichten
Gleich zwei Drittel der Teilnehmer haben jedenfalls für sich entschieden: Es geht auch ohne eigenes Auto. Ein Viertel der Testpersonen hat den Pkw sogar bereits verkauft. 23 Prozent sind noch unentschlossen und lediglich 9 Prozent wollen sich momentan noch nicht vom eigenen Auto trennen. Wie geht es jetzt weiter? Das Projekt wird von der BOKU engmaschig wissenschaftlich begleitet. Nun werden die Tracking-Daten aller Wege – mit und ohne Auto – ausgewertet. Ende des Jahres werden die Ergebnisse in einem Endbericht dann zusammengefasst.

Lesen Sie auch:
Staus, wie hier auf dem Ring, und Parkplatzsuche – ein Umstieg auf Öffis ist dennoch nicht für ...
Krone Plus Logo
Von Wiener Linien
Warum jetzt 40 Wienern das Auto „weggenommen“ wird
08.05.2025

Die Teilnehmer könnten als Vorbilder dienen. Denn die Stadt Wien hat beschlossen, dass es in 5 Jahren um ein Drittel weniger Autos geben soll. „Der Motorisierungsgrad sinkt bis 2030 bei privaten Pkw auf 250 pro 1000 Einwohner. Stellplätze im öffentlichen Raum werden sukzessive reduziert.“ So steht es zumindest im Wiener Klimafahrplan. Die Stadt geht also bereits fix davon aus. Derzeit sind es noch 375. Also deutlich über dem angestrebten Ziel. In 13 Bezirken liegt die Zahl derzeit unter 400. Bei der letzten Zählung im Jahr 2023 ging jedoch in 18 der 23 Wiener Bezirke die Anzahl der Autos zurück, so der VCÖ.

Die Wiener Linien prüfen derzeit verschiedene Modelle für eine Preiserhöhung der Jahreskarte.
Die Wiener Linien prüfen derzeit verschiedene Modelle für eine Preiserhöhung der Jahreskarte.(Bild: Wien Energie/Tobias Holzer)

Preiserhöhungen bei Öffis sind unausweichlich
Fix ist, dass die Öffis schon bald teurer werden. Grund dafür ist das enorme Budgetdefizit der Stadt. Die Wiener Linien haben bereits bestätigt, dass eine Preiserhöhung für die Jahreskarte im Raum steht und aktuelle verschiedene Modelle geprüft werden. Die Preise für die VOR (Verkehrsverbund Ostregion) Strecken-Jahreskarten werden jedenfalls mit 1. September 2025 um 7,7 Prozent angepasst. Bis Ende August wird mit der Stadt noch „sehr hart verhandelt“, wie Reinagl der „Krone“ bestätigt. Dann soll es eine Entscheidung geben. Angebotskürzungen soll es keine geben. „Da kämpfe ich drum“, so die Wiener Linien-Chefin.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
13° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
12° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.390 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
166.990 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.522 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3084 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Mehr Wien
In nur 5 Jahren
Bis 2030 soll ein Drittel aller Autos in Wien weg
Über vier Jahre Haft
20-Jährige sticht vor Club am Wiener Donaukanal zu
Drogenstreit in Wien
Polizei ertappt Mann beim Verstecken einer Waffe
Beauty-Pfusch in Wien
Fake-Klinik aufgeflogen: Weitere Opfer gesucht!
Sechs Festnahmen
Schon wieder blutige Messerangriffe am Yppenplatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf