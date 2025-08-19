Bis 2030 soll ein Drittel aller Autos in Wien weg

Die Teilnehmer könnten als Vorbilder dienen. Denn die Stadt Wien hat beschlossen, dass es in 5 Jahren um ein Drittel weniger Autos geben soll. „Der Motorisierungsgrad sinkt bis 2030 bei privaten Pkw auf 250 pro 1000 Einwohner. Stellplätze im öffentlichen Raum werden sukzessive reduziert.“ So steht es zumindest im Wiener Klimafahrplan. Die Stadt geht also bereits fix davon aus. Derzeit sind es noch 375. Also deutlich über dem angestrebten Ziel. In 13 Bezirken liegt die Zahl derzeit unter 400. Bei der letzten Zählung im Jahr 2023 ging jedoch in 18 der 23 Wiener Bezirke die Anzahl der Autos zurück, so der VCÖ.