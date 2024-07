Wien soll jetzt mehr Supergrätzel bekommen

Es war ein kaum beachteter Nebensatz von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), in einer Fragestunde im Gemeinderat, der es aber in sich hat. „Mehr Raum für Gehsteige, sichere Radwege, Bäume sowie Aufenthaltsräume“ seien geplant, so Ludwig in seiner Rede. Das bereits existierende Supergrätzel im dicht verbauten Gebiet in Favoriten ist für Ludwig ein „Erfolgsmodell“.