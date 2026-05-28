Zahl der Notarzt-Einsätze um ein Drittel gesunken

Zu wenig Notärzte

Die Reduzierung der Stützpunkte sei eine Notwendigkeit, so Zauner: „Ein Drittel der Notärzte geht demnächst in Pension, Nachwuchs gibt es aufgrund der aufwendigen Ausbildung wenig.“ Und auch nach der Schließung von elf Standorten sei das weite Land notfallmedizinisch besser versorgt als andere Bundesländer. Zauner: „In Oberösterreich kommt ein Notarzt auf 76.000 Einwohner, bei uns auch nach dieser Reform auf nur 69.000 Einwohner.“