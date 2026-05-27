„Die Landesregierung setzt Leben aufs Spiel!“

Retter winken ab

Übrigens: Die von den Grünen angesprochenen diplomierten Notfallsanitäter gibt es in Österreich noch gar nicht. Eine solche Ausbildung müsste erst – wie von den Grünen gefordert – von der Bundesregierung etabliert werden. Allerdings: Braucht man diese „akademischen“ Sanitäter als Notarzt-Ersatz? Die Rettungsorganisationen sind davon jedenfalls nicht überzeugt. Man sei auf den Strukturwandel vorbereitet und habe bereits genug Notfallsanitäter mit einem höheren Ausbildungsniveau ausgestattet. Die Conclusio der Retter: Die Notfallversorgung sei bereits jetzt mit Notfallsanitätern machbar.