Ein Sommernachtstraum in Schwarz-Grün am Tivoli

Drei Meistertitel und somit Aufstiege in Folge stehen auf der sportlichen Seite am Soll. Aber es geht um mehr als nur diese Seite. Es geht darum, dass viele Tiroler Fußballfans endlich wieder einen Klub haben, mit dem man sich identifiziert, für den man sich lautstark macht und für den man mit Freunden auch wieder ins Stadion geht. Der Wacker scheint nun jene Bodenständigkeit wiedererlangt zu haben, die man sich als Fan erwartet und in die man Vertrauen setzt. Und es scheint so, dass auch die jahrelang abhanden gekommene Strahlkraft wieder da ist.