Rekordkulisse krönte den „wackeren“ Feiertag

Umstrittener Elfer brachte Wacker auf Kurs

Nach der ersten Trinkpause (23.) aber wurde es munterer – und doch benötigte Favorit und Hausherr Wacker die Hilfe von Schiedsrichter Daniel Pfister: Nachdem Bedianashvili seinem Mitspieler Wieser im Strafraum an die Hand schoss, gab der Unparteiische Elfer! Falsch! Man erinnere sich nur an das Champions-League-Halbfinale Bayern gegen Paris: Ein Handspiel wegen eines eigenen Teamkollegen ist kein Strafvergehen – zumal das Leder ins Seitenaus gegangen wäre . . .