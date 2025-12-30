OÖ: Notarzt-Helikopter bald in der Nacht unterwegs

Dem oberösterreichischen Steuerzahler soll der in Kooperation mit Bayern betriebene Stützpunkt einen mittleren einstelligen Millionenbetrag pro Jahr kosten. Eine Herausforderung wird auch der Einsatz der Mannschaft sein. In Deutschland muss ein Helikopter in der Nacht mit zwei Piloten besetzt sein, in Österreich reicht laut gesetzlicher Grundlage ein Mann aus. Aus diesem Grund wird der Hubschrauber in der Nacht unter österreichischer Flagge fliegen.