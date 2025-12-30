Vorteilswelt
Start im Sommer

OÖ: Notarzt-Helikopter bald in der Nacht unterwegs

Oberösterreich
30.12.2025 09:00
Der Nachtbetrieb in Suben soll im Sommer starten.
Der Nachtbetrieb in Suben soll im Sommer starten.(Bild: Attila Molnar)

Der Tod einer Patientin (55) in Rohrbach brachte neuen Druck: Ab Mitte 2026 soll in Suben erstmals ein Rettungshubschrauber rund um die Uhr im Einsatz sein. Damit wäre ganz Oberösterreich auch in der Nacht aus der Luft versorgt. Während die Politik an Verträgen arbeitet, bereiten sich die Crews bereits auf die Nachtflüge vor.

Die Tragödie um den Tod einer 55-jährigen Frau im Krankenhaus Rohrbach – und die fehlende Möglichkeit, Patienten nachts per Hubschrauber zu verlegen – verlieh der Debatte um die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich zusätzliche Dynamik. Nun steht ein konkreter Schritt bevor: Bereits ab Mitte 2026 soll der von ÖAMTC und ADAC betriebene Rettungshubschrauber Christophorus Europa 3 rund um die Uhr einsatzbereit sein.

Nacht-Crew fliegt unter österreichischer Flagge
Bei einem Arbeitstreffen sprach Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander in Suben mit deutschen Politikern über letzte Details, die es noch zu klären gilt. Der Betrieb müsse rechtlich, organisatorisch und finanziell abgesichert werden, heißt es aus dem Büro der ÖVP-Politikerin.

Die Verbesserung der Rettungskette durch einen 24/7-Notarzthubschrauber wird die Gesundheitsversorgung in ganz Oberösterreich nachhaltig stärken.

LH-Vize Christine Haberlander, ÖVP

Dem oberösterreichischen Steuerzahler soll der in Kooperation mit Bayern betriebene Stützpunkt einen mittleren einstelligen Millionenbetrag pro Jahr kosten. Eine Herausforderung wird auch der Einsatz der Mannschaft sein. In Deutschland muss ein Helikopter in der Nacht mit zwei Piloten besetzt sein, in Österreich reicht laut gesetzlicher Grundlage ein Mann aus. Aus diesem Grund wird der Hubschrauber in der Nacht unter österreichischer Flagge fliegen.

Ab März beginnen die Schulungen der Crew, damit der Helikopter Europa „Christophorus 3“ ab ...
Ab März beginnen die Schulungen der Crew, damit der Helikopter Europa „Christophorus 3“ ab Sommer auch in der Nacht abheben kann.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Hubschrauber mit Helionix-Cockpit und Vier-Achs-Autopilot
Jedenfalls beginnen im März die Trainings für die Crews. „Parallel dazu werden die Hubschrauber adaptiert – etwa durch eine spezielle Innen- und Instrumentenbeleuchtung. Zum Einsatz kommen Hubschrauber mit Helionix-Cockpit und Vier-Achs-Autopilot“, sagt Ralph Schüller von der ÖAMTC-Flugrettung.

Das Versorgungsgebiet orientiert sich an einem Radius von 30 Flugminuten, somit ist jedes Ziel in OÖ in der Nacht anfliegbar. Ein Flug nach Linz dauert 15 Minuten, ebenso schnell geht es ins nördliche Salzkammergut. Bisher wurde OÖ in der Nacht von Stützpunkten in St. Michael und Niederöblarn (Steiermark) versorgt.

Rettung hebt ab, die Medizin nicht

Dass Patienten vom Innviertel aus künftig auch nachts ausgeflogen werden müssen, ist kein medizinischer Luxus. Es ist auch die Folge einer Spitalslandschaft, in der Leistungen fehlen. Denn ausgeflogen wird, was man in der Region nicht behandeln kann.

(Bild: Krone KREATIV)

Dass Braunau keinen Herzkatheter erhält, ist für viele im Innviertel ein Signal. Der Nacht-Hubschrauber wird Leben retten, sein Einsatz ist ein großer Wurf für Oberösterreich. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass moderne Medizin am Boden stattfinden muss. Rettung aus der Luft kann fehlende Versorgung vor Ort lindern, sie aber nicht kompensieren.

Oberösterreich

