Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefahr gebannt

Chemietank: Tausende Kalifornier dürfen nach Hause

Ausland
27.05.2026 10:19
Die Maßnahmen der Einsatzkräfte zeigten Erfolg: Die Explosionsgefahr in Garden Grove wurde ...
Die Maßnahmen der Einsatzkräfte zeigten Erfolg: Die Explosionsgefahr in Garden Grove wurde gebannt.(Bild: AP/Ethan Swope)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Aufatmen nach der Gefahr durch einen riesigen Chemietank in Kalifornien: Tausende Menschen, die in dem Gebiet evakuiert werden mussten, dürfen nach Hause zurückkehren. Tagelang drohte der Chemietank zu explodieren.

0 Kommentare

Ein Teil der Evakuierungsanordnungen für die Gebiete rund um das betroffene Firmengelände war bereits am Montagabend aufgehoben worden.

50.000 Menschen mussten Häuser verlassen
Seitdem am vergangenen Donnerstag austretender Dampf gesichtet worden war, wurde eine Explosion des mit der leicht entzündbaren Chemikalie Methylmethacrylat gefüllten Tanks befürchtet. Etwa 50.000 Menschen, die in der Gefahrenzone rund um den Ort Garden Grove leben, mussten zeitweise ihre Häuser verlassen und das Wochenende in Hotels, Notunterkünften oder in ihren Autos verbringen.

Lesen Sie auch:
Die Temperatur im Tank ist trotz Kühlversuche von außen sogar noch gestiegen.
Notstand ausgerufen
Leck an Chemietank: Explosionsgefahr steigt
24.05.2026

Die seit Tagen unter gefährlichen Bedingungen arbeitende Feuerwehr versuchte, den Tank zunächst von außen mit Wasser zu kühlen, damit er nicht überhitzt. Doch das brachte keinen Erfolg – im Gegenteil: Die Temperatur in dem riesigen Behälter stieg kontinuierlich weiter. Am Montag teilte die Feuerwehr dann mit, dass durch einen Riss in der Hülle des Tanks der Druck im Innern entwichen und damit auch die Gefahr einer großen Explosion abgewendet

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.05.2026 10:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf