Chemietank: Tausende Kalifornier dürfen nach Hause

Die seit Tagen unter gefährlichen Bedingungen arbeitende Feuerwehr versuchte, den Tank zunächst von außen mit Wasser zu kühlen, damit er nicht überhitzt. Doch das brachte keinen Erfolg – im Gegenteil: Die Temperatur in dem riesigen Behälter stieg kontinuierlich weiter. Am Montag teilte die Feuerwehr dann mit, dass durch einen Riss in der Hülle des Tanks der Druck im Innern entwichen und damit auch die Gefahr einer großen Explosion abgewendet