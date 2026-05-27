Gefahr gebannt
Chemietank: Tausende Kalifornier dürfen nach Hause
Aufatmen nach der Gefahr durch einen riesigen Chemietank in Kalifornien: Tausende Menschen, die in dem Gebiet evakuiert werden mussten, dürfen nach Hause zurückkehren. Tagelang drohte der Chemietank zu explodieren.
Ein Teil der Evakuierungsanordnungen für die Gebiete rund um das betroffene Firmengelände war bereits am Montagabend aufgehoben worden.
50.000 Menschen mussten Häuser verlassen
Seitdem am vergangenen Donnerstag austretender Dampf gesichtet worden war, wurde eine Explosion des mit der leicht entzündbaren Chemikalie Methylmethacrylat gefüllten Tanks befürchtet. Etwa 50.000 Menschen, die in der Gefahrenzone rund um den Ort Garden Grove leben, mussten zeitweise ihre Häuser verlassen und das Wochenende in Hotels, Notunterkünften oder in ihren Autos verbringen.
Die seit Tagen unter gefährlichen Bedingungen arbeitende Feuerwehr versuchte, den Tank zunächst von außen mit Wasser zu kühlen, damit er nicht überhitzt. Doch das brachte keinen Erfolg – im Gegenteil: Die Temperatur in dem riesigen Behälter stieg kontinuierlich weiter. Am Montag teilte die Feuerwehr dann mit, dass durch einen Riss in der Hülle des Tanks der Druck im Innern entwichen und damit auch die Gefahr einer großen Explosion abgewendet
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