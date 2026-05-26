Pfingsten: Mehr Unfälle, Raser und Alkolenker

„Stauflüchtlinge“ sorgten für Stau

Bis Bozen wurden am Samstagvormittag bis zu zwei Stunden Zeitverlust gemeldet. So manch ein Autofahrer wusste es „besser“, wollte den Stau auf der Autobahn umfahren und auf das niederrangige Straßennetz ausweichen. Doch es galten freilich die Abfahrverbote – „Stauflüchtlinge“ sorgten etwa bei Innsbruck-Mitte für Chaos, wurden von der Polizei nach der Abfahrt gleich wieder auf die Autobahn zurückgeschickt.