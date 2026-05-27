Der traurige Grund hinter ihrem wilden Liebesleben

Vater starb drei Jahre nach Monroe

Gifford meldete sich nie selbst bei Marilyn, ließ aber 1961 seine Tochter bei der Hollywood-Schauspielerin anrufen. Ralph Roberts – der Masseur der Schauspielerin und ein enger Freund – beschrieb die Situation in einer Tonbandaufnahme so: „Marilyn nahm den Hörer ab und sagte einen Moment später mit kalter, harter Stimme: ,Sagen Sie ihm, dass er mich über meinen Anwalt Mickey Rudin kontaktieren kann‘, bevor sie auflegte.“ Danach habe sie ihm erklärt, dass ihr Vater im Krankenhaus liege und sie sehen oder zumindest mit ihr sprechen wolle. „Doch Marilyn war noch immer unsagbar verletzt von seinen früheren Zurückweisungen und den grausamen Worten.“