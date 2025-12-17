Glamouröser Auftritt im Stil von Marilyn Monroe

Die „Euphoria“-Schauspielerin Sydney Sweeney sorgt derzeit für Schlagzeilen. Bei der Premiere ihres Films „The Housemaid“ präsentierte sich der Hollywood-Star in einem atemberaubenden weißen Kleid, das Fans und Modeexperten sofort an das legendäre Outfit von Marilyn Monroe erinnerte.
Bei der Premiere von „The Housemaid“ im TCL Chinese Theatre in Los Angeles ließ Sweeney ihre innere Marilyn Monroe durchscheinen und bezauberte in einem tief ausgeschnittenen weißen Neckholder-Kleid. Die maßgeschneiderte Robe stammte von der Brautmodendesignerin Galia Lahav und wies neben dem figurbetonten Oberteil einen schwingenden Rock auf, der mit einem mit Federn besetzten Saum endete.
Der Look wurde vielfach mit dem ikonischen Kleid verglichen, das Monroe 1955 in „Das verflixte 7. Jahr“ getragen hatte. Sweeney rundete das Outfit mit einem auffälligen roten Lippenstift und schimmerndem Make-up ab und setzte so voll auf den Hollywood-Glamour der goldenen Ära.
Auch ihr Haarstyling war klassisch Hollywood! Ihre blonden Haare trug sie in sanften Wellen, was den Monroe-Vergleich zusätzlich befeuerte.
Die Darstellerin wurde von ihrer Kollegin Amanda Seyfried begleitet, die in einem glitzernden roten Kleid und goldenen Sandaletten beeindruckte. Die beiden posierten gemeinsam auf dem roten Teppich, während die Vorfreude auf den psychologischen Thriller wächst.
Sydney Sweeney: Die neue Stilikone
Der Auftritt in Rom unterstreicht Sweeneys Status als moderne Fashion-Ikone, die gekonnt mit Zitaten der Filmgeschichte spielt. In den sozialen Netzwerken lösten die Bilder bereits eine Welle der Begeisterung aus – viele User sehen in ihr die rechtmäßige Erbin des „Old Hollywood Glamour“. Sie verstehe es wie kaum eine andere junge Schauspielerin, Eleganz mit modernem Sexappeal zu verbinden.
Premieren-Versprechen: „The Housemaid“ wird „pikant“
Sydney Sweeney hat angeteasert, dass „The Housemaid‘ die Zuschauer gut unterhalten wird. Im Gespräch mit „TheMovieReport.com“ plauderte sie aus: „Es macht Spaß, es ist pikant, es ist köstlich. Es enthält alle möglichen Gefühle. Wenn du einfach nur eine gute Zeit haben willst … wirst du vor dem Bildschirm schreien, lachen und weinen. Wir geben jedem so viel. Es ist also eine gute emotionale Reinigung für dich selbst.“
Basierend auf Freida McFaddens Roman von 2022 folgt „The Housemaid“ Millie (Sweeney), einer jungen Frau, die scheinbar ihren Traumjob bekommt, aber von ihrer zunehmend unberechenbaren Arbeitgeberin Nina (Seyfried) gequält wird. Schließlich entdeckt Millie, dass Nina und ihr Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) einige düstere Geheimnisse verbergen.
