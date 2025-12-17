Glamouröser Auftritt im Stil von Marilyn Monroe

Premieren-Versprechen: „The Housemaid“ wird „pikant“

Sydney Sweeney hat angeteasert, dass „The Housemaid‘ die Zuschauer gut unterhalten wird. Im Gespräch mit „TheMovieReport.com“ plauderte sie aus: „Es macht Spaß, es ist pikant, es ist köstlich. Es enthält alle möglichen Gefühle. Wenn du einfach nur eine gute Zeit haben willst … wirst du vor dem Bildschirm schreien, lachen und weinen. Wir geben jedem so viel. Es ist also eine gute emotionale Reinigung für dich selbst.“