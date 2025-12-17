Vorteilswelt
Sydney Sweeney

Glamouröser Auftritt im Stil von Marilyn Monroe

Society International
17.12.2025 10:43
Ein Hauch von Old Hollywood: Sweeney begeisterte mit einer Hommage an die größte Hollywood-Diva ...
Ein Hauch von Old Hollywood: Sweeney begeisterte mit einer Hommage an die größte Hollywood-Diva aller Zeiten.(Bild: Krone KREATIV/Viennareport, APA/AFP/Patrick T. Fallon)

Die „Euphoria“-Schauspielerin Sydney Sweeney sorgt derzeit für Schlagzeilen. Bei der Premiere ihres Films „The Housemaid“ präsentierte sich der Hollywood-Star in einem atemberaubenden weißen Kleid, das Fans und Modeexperten sofort an das legendäre Outfit von Marilyn Monroe erinnerte.

Bei der Premiere von „The Housemaid“ im TCL Chinese Theatre in Los Angeles ließ Sweeney ihre innere Marilyn Monroe durchscheinen und bezauberte in einem tief ausgeschnittenen weißen Neckholder-Kleid. Die maßgeschneiderte Robe stammte von der Brautmodendesignerin Galia Lahav und wies neben dem figurbetonten Oberteil einen schwingenden Rock auf, der mit einem mit Federn besetzten Saum endete.

Der Look wurde vielfach mit dem ikonischen Kleid verglichen, das Monroe 1955 in „Das verflixte 7. Jahr“ getragen hatte. Sweeney rundete das Outfit mit einem auffälligen roten Lippenstift und schimmerndem Make-up ab und setzte so voll auf den Hollywood-Glamour der goldenen Ära.

Auch ihr Haarstyling war klassisch Hollywood! Ihre blonden Haare trug sie in sanften Wellen, was den Monroe-Vergleich zusätzlich befeuerte.

Tief ausgeschnittenes, weißes Midikleid: Das fließende Design betonte ihre Silhouette perfekt.
Tief ausgeschnittenes, weißes Midikleid: Das fließende Design betonte ihre Silhouette perfekt.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Minimalistische Accessoires: Um den Fokus auf das Kleid zu lenken, wählte die 27-Jährige dezente ...
Minimalistische Accessoires: Um den Fokus auf das Kleid zu lenken, wählte die 27-Jährige dezente Schmuckstücke.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Die Darstellerin wurde von ihrer Kollegin Amanda Seyfried begleitet, die in einem glitzernden roten Kleid und goldenen Sandaletten beeindruckte. Die beiden posierten gemeinsam auf dem roten Teppich, während die Vorfreude auf den psychologischen Thriller wächst.

(v. l. n. r.) Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der Premiere von Lionsgates „The Housemaid” ...
(v. l. n. r.) Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der Premiere von Lionsgates „The Housemaid” im TCL Chinese Theatre am 15. Dezember 2025 in Hollywood, Kalifornien.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Sydney Sweeney: Die neue Stilikone
Der Auftritt in Rom unterstreicht Sweeneys Status als moderne Fashion-Ikone, die gekonnt mit Zitaten der Filmgeschichte spielt. In den sozialen Netzwerken lösten die Bilder bereits eine Welle der Begeisterung aus – viele User sehen in ihr die rechtmäßige Erbin des „Old Hollywood Glamour“. Sie verstehe es wie kaum eine andere junge Schauspielerin, Eleganz mit modernem Sexappeal zu verbinden.

Seyfried und Sweeney
Seyfried und Sweeney(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Premieren-Versprechen: „The Housemaid“ wird „pikant“
Sydney Sweeney hat angeteasert, dass „The Housemaid‘ die Zuschauer gut unterhalten wird.  Im Gespräch mit „TheMovieReport.com“ plauderte sie aus: „Es macht Spaß, es ist pikant, es ist köstlich. Es enthält alle möglichen Gefühle. Wenn du einfach nur eine gute Zeit haben willst … wirst du vor dem Bildschirm schreien, lachen und weinen. Wir geben jedem so viel. Es ist also eine gute emotionale Reinigung für dich selbst.“

Basierend auf Freida McFaddens Roman von 2022 folgt „The Housemaid“ Millie (Sweeney), einer jungen Frau, die scheinbar ihren Traumjob bekommt, aber von ihrer zunehmend unberechenbaren Arbeitgeberin Nina (Seyfried) gequält wird. Schließlich entdeckt Millie, dass Nina und ihr Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) einige düstere Geheimnisse verbergen.

