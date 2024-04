Marilyn Monroe starb schon 1956 fast an Überdosis

„Marilyn ist verschwunden“

Beim Meeting im Frühstücksrestaurant „Nate ‘n‘ Al’s“ in Beverly Hills kam Adler dann sofort zur Sache: „Marilyn ist verschwunden!“ Er erklärte Otash, dass seine Hauptdarstellerin am Vortag nicht zum Set erschienen sei. Selbst ihr Ehemann in spe, der Schriftsteller Arthur Miller, hatte schon 24 Stunden nichts mehr von seiner Verlobten gehört und machte sich in New York fürchterliche Sorgen.