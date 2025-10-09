3600 Menschen haben so viel Geld wie 181 Mio. Arme

Vermögen stärker besteuern

Oxfam fordert, dass Vermögen stärker besteuert werden. „Die EU sollte einen Plan zur Besteuerung der Superreichen verabschieden, und die EU-Länder sollten nicht warten – sie können jetzt handeln, indem sie die Steuern auf das Einkommen und Vermögen der Superreichen im eigenen Land erhöhen“, sagte Chiara Putaturo, EU-Steuerexpertin.