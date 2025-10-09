3600 Menschen haben so viel Geld wie 181 Mio. Arme

Die reichsten 3600 Menschen in der Europäischen Union besitzen so viel Vermögen wie die ärmsten 181 Millionen Menschen in der EU. Und sie werden immer wohlhabender.
Milliardäre werden immer reicher: Wie die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam am Donnerstag mitteilte, ist deren Vermögen in der ersten Jahreshälfte um 405 Milliarden Euro gewachsen.
39 Milliardäre mehr als im Jahr 2024
Im März 2025 lebten demnach in der EU 487 Milliardäre, 39 mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr gab es damit durchschnittlich alle neun Tage einen Superreichen mehr in der Europäischen Union.
„Die reichsten 3600 Menschen in der EU besitzen so viel Vermögen wie die ärmsten 181 Millionen Menschen in der EU, was in etwa der Gesamtbevölkerung Deutschlands, Italiens und Spaniens entspricht“, teilte Oxfam mit.
Dem Bericht liegen Daten aus verschiedenen Quellen zugrunde. So führte man unter anderem Forbes-Schätzungen zum Vermögen von Milliardären und Informationen aus der Datenbank World Inequality Database zusammen.
Vermögen stärker besteuern
Oxfam fordert, dass Vermögen stärker besteuert werden. „Die EU sollte einen Plan zur Besteuerung der Superreichen verabschieden, und die EU-Länder sollten nicht warten – sie können jetzt handeln, indem sie die Steuern auf das Einkommen und Vermögen der Superreichen im eigenen Land erhöhen“, sagte Chiara Putaturo, EU-Steuerexpertin.
