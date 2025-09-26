So viel Geld haben Österreicher im Durchschnitt

USA sorgten alleine für Hälfte des Wachstums

Spitzenreiter sind die USA mit einem Netto-Geldvermögen von 311.000 Euro pro Kopf. Auf Rang zwei folgt die Schweiz (268.860 Euro), auf Platz drei Singapur (197.460 Euro). Die USA trugen allein die Hälfte zum weltweiten Wachstum 2024 bei – vor allem, weil dort wesentlich stärker in Wertpapiere investiert wird. Während in Nordamerika in den letzten zehn Jahren ein jährliches Plus von durchschnittlich 6,2 Prozent erzielt wurde, lag das Wachstum in Westeuropa nur bei 3,8 Prozent.