Bauer bezahlte für Traktor, den es gar nicht gibt

Hälfte des Kaufpreises vorab verlangt

Der 56-Jährige wollte bei diesem Angebot zuschlagen und trat folglich mit dem vermeintlichen Verkäufer mehrmals in Kontakt – sowohl telefonisch als auch über einen Messenger-Dienst. „Im Zuge dessen verlangte der unbekannte Verkäufer vorerst die Anzahlung des halben Kaufpreises, den der Käufer am 14. Mai auf ein deutsches Konto überwies“, so die Polizei.