Feuer und Flamme
Video: Vulkan explodiert genau bei Heiratsantrag
Es war ein Antrag wie aus einem Katastrophenfilm – nur schöner: Ein Mann kniet am Acatenango-Vulkan in Guatemala vor seiner Freundin, der Reiseinfluencerin Miss Morgan Alexa, nieder. Hinter ihnen ragte der fast 4000 Meter hohe Riese in den Himmel – und genau in diesem Moment explodierte die Naturkulisse.
Während Alexa „Ja“ sagte und den Ring entgegennahm, schoss eine Feuersäule in den Nachthimmel. Glühende Lava ergoss sich über die Berghänge, tauchte die Szene in rotes Licht und machte aus dem Antrag ein Schauspiel, das kein Pyroteam der Welt hätte inszenieren können.
Romantik am Limit
„Ich schätze, Druck macht wirklich Diamanten“, schrieb Alexa später auf TikTok. Ihr Video verbreitete sich rasend schnell, wurde bereits über 450.000 Mal angesehen und zigtausendfach geteilt. Kommentare überschlugen sich: „Sie haben sogar die Flamme der Liebe entzündet“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte: „Feuerwerke gesponsert von Mutter Natur – in meinem schönen Guatemala.“
Influencerin zwischen Jetset und Vulkanausbruch
Alexa ist bekannt für ihren glamourösen Lebensstil: Designer-Outfits, Luxusreisen, Sonnenuntergänge rund um den Globus. Doch dieser Antrag toppt alles, was bisher in ihrem Feed zu sehen war.
Tourismusboom am Feuerberg
Das Video dürfte auch den Tourismus in Guatemala beflügeln. Das guatemaltekische Tourismusinstitut erwartet bis Ende 2025 rund 3,4 Millionen Besucher. Zu den Höhepunkten zählen die Kolonialstadt Antigua, die Maya-Ruinen von Tikal – und der Aufstieg zum Acatenango, wo Abenteuerlustige oft über Nacht campen, um den benachbarten Vulkan de Fuego bei seinen regelmäßigen Ausbrüchen zu bestaunen.
