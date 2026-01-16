Ja zur Brücke in Mauthausen von enormer Bedeutung

FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner meint: „Das positive Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts zeigt, dass die vorgesehenen zusätzlichen Maßnahmen ausreichend sind. Unser Einsatz hat sich gelohnt.“ Landeshauptmann Thomas Stelzer spricht von einem „Tag der Freude und des Aufatmens für die Menschen und Betriebe in der Region“. Die Entscheidung sei ein starkes Signal für den Standort. „In Zeiten immer komplexerer Verfahren und steigender Anforderungen ist es alles andere als selbstverständlich, dass ein großes Infrastrukturprojekt überhaupt realisiert werden kann“, so der ÖVP-Politiker.