Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau bedroht

Plötzlich stand da ein Mann mit Waffe und Axt …

Vorarlberg
09.06.2026 07:30
Der Angeklagte war zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig.
Der Angeklagte war zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Vorarlberger hatte in der Tiefgarage des LKH Feldkirch eine Schreckschusspistole auf eine Frau gerichtet und von ihr verlangt, ihn ins Krankenhaus Bludenz zu fahren. Am Montag wurde der Fall am Landesgericht Feldkirch verhandelt.

0 Kommentare

Es waren Sekunden, die die junge Mutter wohl nie vergessen wird: In der Tiefgarage des LKH Feldkirch wird sie plötzlich von einem bewaffneten Mann abgefangen. In seiner Hand hält er eine Pistole, bei sich trägt er außerdem Messer, Pfefferspray und eine Axt.

Vor Gericht schilderte die Frau die dramatischen Momente: „Ich habe gewusst, das kann jetzt tödlich ausgehen.“ Der 45-Jährige bedrohte die Mutter und forderte von ihr, dass sie ihn nach Bludenz fährt. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, übergab ihm die Autoschlüssel und flüchtete mit ihrer kleinen Tochter ins Innere des Krankenhauses. Noch heute zeigt sie sich überrascht davon, wie ruhig sie in dieser Extremsituation geblieben war.

Zitat Icon

Ich habe gewusst, das kann jetzt tödlich ausgehen.

Die bedrohte Mutter

Verhaftung durch die Cobra
Der Vorfall war der Höhepunkt einer beängstigenden Odyssee, die den Mann im Jänner quer durchs Land geführt hatte. Laut Staatsanwältin Sophia Gassner war er wegen Kopfschmerzen unterwegs zu einem Krankenhaus – und das schwer bewaffnet. Neben einer geladenen Schreckschusspistole führte er wie erwähnt eine Messerklinge, Pfefferspray und eine Axt mit sich. Auf seinem Weg soll er sogar auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt haben. Niemand hielt an. Nach der Bedrohung in der Tiefgarage nahm der Fall eine weitere brisante Wendung: Statt mit dem Auto davonzufahren, begab sich der Bewaffnete in den Eingangsbereich des Krankenhauses. Dort schlug schließlich die Cobra zu und verhaftete den 45-Jährigen.

Kein Täter, sondern auch ein Opfer seiner Sucht
Vor dem Landesgericht bekannte sich der Mann zu sämtlichen Vorwürfen. Richter Elias Klingseis betonte zu Beginn der Verhandlung mehrfach, dass kein Angeklagter, sondern ein „Betroffener“ vor Gericht sitze. Das hatte seinen Grund: Denn der Mann war zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig, folglich ging es im Prozess zuvorderst um die Frage, ob er in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden muss. Psychiater Reinhard Haller führte die Tat auf jahrelangen massiven Suchtmittelmissbrauch, insbesondere Cannabis, zurück. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung seien erfüllt, unter strengen Bedingungen könne jedoch darauf verzichtet werden.

Psychiater Reinhard Haller führte die Tat darauf zurück, dass der heute 45-Jährige über einen ...
Psychiater Reinhard Haller führte die Tat darauf zurück, dass der heute 45-Jährige über einen langen Zeitraum Drogen, vornehmlich Cannabis, konsumiert hat.(Bild: Chantall Dorn)

Strikte gerichtliche Auflagen
Das Schöffengericht entschied sich letztlich für diesen Weg. Die Unterbringung wurde auf fünf Jahre bedingt ausgesprochen. Der 45-Jährige muss eine Therapie abschließen, eine stationäre Drogentherapie absolvieren, regelmäßige Kontrollen über sich ergehen lassen und strikt abstinent bleiben. Zudem wurde ein Waffenverbot verhängt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.06.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 14°
Symbol starker Regen
Bludenz
16° / 16°
Symbol Regen
Dornbirn
16° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
16° / 16°
Symbol Regen

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.373 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
132.607 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
103.014 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1650 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1491 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1453 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Vorarlberg
18 Florianis vor Ort
Kochtopf sorgt in Dornbirn für Feuerwehreinsatz
Frau bedroht
Plötzlich stand da ein Mann mit Waffe und Axt …
Krone Plus Logo
Hitzige Debatte
Keine Lohngerechtigkeit ohne Lohntransparenz
Exporttag in Feldkirch
Der Boommarkt Indien als Hoffnungsschimmer
Landwirt vor Gericht
Tödliches Versehen: Massensterben wegen Gülle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf