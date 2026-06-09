Plötzlich stand da ein Mann mit Waffe und Axt …

Verhaftung durch die Cobra

Der Vorfall war der Höhepunkt einer beängstigenden Odyssee, die den Mann im Jänner quer durchs Land geführt hatte. Laut Staatsanwältin Sophia Gassner war er wegen Kopfschmerzen unterwegs zu einem Krankenhaus – und das schwer bewaffnet. Neben einer geladenen Schreckschusspistole führte er wie erwähnt eine Messerklinge, Pfefferspray und eine Axt mit sich. Auf seinem Weg soll er sogar auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt haben. Niemand hielt an. Nach der Bedrohung in der Tiefgarage nahm der Fall eine weitere brisante Wendung: Statt mit dem Auto davonzufahren, begab sich der Bewaffnete in den Eingangsbereich des Krankenhauses. Dort schlug schließlich die Cobra zu und verhaftete den 45-Jährigen.