Raser steuert in Wiener City auf Menschengruppe zu

Lenkerberechtigung bereits entzogen

Der Mann, ein österreichischer Staatsbürger ohne Führerschein, ist kein Unbekannter: Seine Lenkberechtigung wurde ihm längst entzogen, jetzt hagelt es neue Anzeigen – unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Betrunkener sorgt für weiteren Einsatz

Doch die Nacht war für die Wiener Polizei noch nicht zu Ende: Während der Amtshandlungen wurden Beamte von Passanten auf einen weiteren Vorfall aufmerksam. Ein stark alkoholisierter Mann sorgte für Tumult. Der Mann widersetzte sich allen Anweisungen, wurde aggressiv – und schließlich festgenommen. Dabei erlitt eine Polizistin Verletzungen.