Raser steuert in Wiener City auf Menschengruppe zu

Blaulicht in der Nacht auf Sonntag in der Bundeshauptstadt: Mit bis zu 180 km/h raste ein junger Lenker durch die Wiener Innenstadt – über den Ring, vorbei an Rotlichtern, und direkt auf eine Menschengruppe zu, die gerade auf die Bim wartete!
Trotz klarer Anhaltezeichen ignorierte der 24-Jährige die Polizei und lieferte sich eine halsbrecherische Verfolgungsjagd. Auf Höhe Schubertring verlor der Mann beinahe die Kontrolle über den Pkw und raste auf eine Menschengruppe zu, die gerade auf die Straßenbahn wartete. Erst in der Eschenbachgasse verloren die Beamten den irren Fahrer aus den Augen – wenig später stand sein Auto verlassen am Schillerplatz.
Lenkerberechtigung bereits entzogen
Der Mann, ein österreichischer Staatsbürger ohne Führerschein, ist kein Unbekannter: Seine Lenkberechtigung wurde ihm längst entzogen, jetzt hagelt es neue Anzeigen – unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.
Betrunkener sorgt für weiteren Einsatz
Doch die Nacht war für die Wiener Polizei noch nicht zu Ende: Während der Amtshandlungen wurden Beamte von Passanten auf einen weiteren Vorfall aufmerksam. Ein stark alkoholisierter Mann sorgte für Tumult. Der Mann widersetzte sich allen Anweisungen, wurde aggressiv – und schließlich festgenommen. Dabei erlitt eine Polizistin Verletzungen.
