Hoher Preis für große Zeitersparnis beim Arzt

Unfassbar: Muttermalkontrolle kostet bereits satte 149 Euro!

Nicht nur für ältere Patienten wird der Termin in der Ordination zum Luxus. Selbst für junge, aktive Menschen summieren sich die Kosten schnell, wie ein Blick auf einen typischen „Vorsorge-Korb“ zeigt: Eine Jahres-Routine wie die Muttermalkontrolle kostet 149 Euro, der Termin für den Augenarzt wird mit 172 Euro verrechnet.