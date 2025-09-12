Albanien bekommt als erstes Land KI-Ministerin

Diella sei das erste nicht-menschliche Mitglied der Regierung, „das nicht physisch anwesend ist, sondern virtuell durch Künstliche Intelligenz geschaffen wird“, zitierte das Politmagazins „Politico“ aus einer Ankündigung des Ministerpräsidenten. Dieser erklärte demnach, dass Entscheidungen über Ausschreibungen „außerhalb der Ministerien“ getroffen und in die Hände von Diella gelegt würden, die „die Dienerin der öffentlichen Beschaffung“ sei.