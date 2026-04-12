Polizei sucht nach Kollision unbekannten Radler

Am vergangenen Dienstag gegen 19.46 Uhr fuhren eine 51-jährige und eine 31-jährige Frau mit ihren E-Bikes nebeneinander auf dem Radweg am Bodensee von Lochau in Richtung Bregenz. Ein entgegenkommender Radler zwang die beiden zu einem Ausweichmanöver, woraufhin die beiden Frauen miteinander kollidierten. Beide Radlerinnen zogen sich bei dem Sturz Verletzungen zu und mussten medizinisch behandelt werden. Die 51-Jährige wurde von Passanten erstversorgt und in weiterer Folge von der Rettung und dem Notarzt behandelt. Anschließend wurde sie in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.