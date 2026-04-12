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Zwei Verletzte

Polizei sucht nach Kollision unbekannten Radler

Vorarlberg
12.04.2026 17:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bereits am vergangenen Dienstag kam es am Radweg von Lochau nach Bregenz in Vorarlberg zu einem Crash zweier E-Bikerinnen. Diese wollten einem Unbekannten ausweichen – die Polizei hofft auf Hinweise. 

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Am vergangenen Dienstag gegen 19.46 Uhr fuhren eine 51-jährige und eine 31-jährige Frau mit ihren E-Bikes nebeneinander auf dem Radweg am Bodensee von Lochau in Richtung Bregenz. Ein entgegenkommender Radler zwang die beiden zu einem Ausweichmanöver, woraufhin die beiden Frauen miteinander kollidierten. Beide Radlerinnen zogen sich bei dem Sturz Verletzungen zu und mussten medizinisch behandelt werden. Die 51-Jährige wurde von Passanten erstversorgt und in weiterer Folge von der Rettung und dem Notarzt behandelt. Anschließend wurde sie in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.

Die 31-Jährige begab sich am Folgetag aufgrund von Beschwerden in das Krankenhaus Dornbirn. An beiden E-Bikes entstand Sachschaden. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Radler beziehungsweise nach Zeugen des Vorfalls.

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