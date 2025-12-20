Vorteilswelt
Alternative für Tirol

Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste

Tirol
20.12.2025 16:00
Im Glück: Eva Schütz und Georg Dornauer geben sich 2026 wohl das Ja-Wort.
Im Glück: Eva Schütz und Georg Dornauer geben sich 2026 wohl das Ja-Wort.(Bild: Christof Birbaumer)

Der rote Rebell Georg Dornauer lässt nicht locker. Im Falle eines Parteiausschlusses aus der SPÖ erwägt der schillernde Tiroler offenbar die Gründung einer eigenen Liste namens Alternative für Tirol (AFT). Noch konkreter dürften aber die Hochzeitspläne mit Eva Schütz sein. Im Juni sollen sie sich das Ja-Wort geben.

Fröhlich turtelnd sah man das Promi-Paar Georg Dornauer und Eva Schütz zuletzt öffentlich bei der Megaparty des jungen Alt-Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP). Der immer noch schillernde Landtagsabgeordnete aus Tirol wurde auf der Polit-Weihnachtsfeier vielfach auf seine Zukunft in der Politik angesprochen.

Sogar über die Gründung einer eigenen Liste, der Alternative für Tirol (AFT, in Anlehnung an die deutsche AFD) wurde schmunzelnd, aber doch spekuliert. Eine Möglichkeit, die Dornauer zumindest nicht ausschließt. Sehr konkret dürften dagegen die privaten Pläne des Paars sein. Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass bereits im Juni die Hochzeitsglocken läuten sollen.

Kritik wegen Abwesenheit
Indes sieht sich Dornauer auch mit Kritik wegen angeblich zu geringer Präsenz im Landesparlament konfrontiert. Medien berichten von Aufregung „aller Parteien“. Der aus der SPÖ ausgeschlossene Dornauer sei während des so wichtigen Budgetlandtags kaum gesehen worden. Und tatsächlich war Dornauer eben auch auf der Büro-Weihnachtsfeier des ehemaligen ÖVP-Kanzlers und nunmehrigen Unternehmers Sebastian Kurz.

Tirol

