Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste

Sogar über die Gründung einer eigenen Liste, der Alternative für Tirol (AFT, in Anlehnung an die deutsche AFD) wurde schmunzelnd, aber doch spekuliert. Eine Möglichkeit, die Dornauer zumindest nicht ausschließt. Sehr konkret dürften dagegen die privaten Pläne des Paars sein. Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass bereits im Juni die Hochzeitsglocken läuten sollen.