Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritiker: „Beschämend“

Eintritt für Trevi-Brunnen sorgt für Ärger in Rom

Ausland
02.02.2026 13:34
Der Besuch des weltberühmten Trevi-Brunnens kostet für viele Touristen gleich doppelt: Ein Mal ...
Der Besuch des weltberühmten Trevi-Brunnens kostet für viele Touristen gleich doppelt: Ein Mal der Eintritt und dazu dann noch der obligatorische Münzwurf ins Wasser.(Bild: AP/Roberto Monaldo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Besuch des Trevi-Brunnens, eines der bekanntesten Wahrzeichen Roms, ist ab sofort nicht mehr kostenlos: Seit Montag müssen Touristinnen und Touristen zwei Euro bezahlen, wenn sie das berühmte Becken aus nächster Nähe betrachten möchten. Die neue Regelung sorgt in der italienischen Hauptstadt für Unmut und hitzige Diskussionen über die Kommerzialisierung historischer Stätten.

0 Kommentare

Jährlich strömen rund drei Millionen Menschen zum Trevi-Brunnen, um Münzen über die Schulter ins Wasser zu werfen – ein Aberglaube, der Glück und eine Rückkehr nach Rom verspricht. Mit der Einführung des Eintritts müssen Besucherinnen und Besucher nun Schlange stehen. Das neue Zugangssystem gilt an den meisten Tagen von 9.00 bis 22.00 Uhr, montags und freitags beginnt der Einlass erst um 11.30 Uhr.

Maßnahme aus Sicherheitsgründen
Tickets können direkt am Eingang in der Via della Stamperia per Kreditkarte, an touristischen Informationsstellen oder online im Voraus erworben werden. Vor Ort gibt es separate Warteschlangen für vorab gebuchte Tickets und für Besucherinnen und Besucher, die vor Ort zahlen. Das Aufsichtspersonal kontrolliert den Einlass.

Die Stadt Rom begründet die Maßnahme mit Sicherheitsgründen: Das bisherige Gedränge am Brunnen war wiederholt ein bevorzugtes Ziel für Taschendiebe und führte zu Konflikten zwischen Touristinnen, Touristen und Einheimischen. Zugleich soll die Besuchsqualität verbessert werden.

Kritik an „beschämendem Aufschlag“
Kritiker sehen die Maßnahme hingegen skeptisch. Der italienische Verbraucherschutzverband Codacons bezeichnete die Eintrittskarte als „beschämenden Aufschlag“, der lediglich dazu diene, Haushaltslöcher zu stopfen. Der Verband warnte vor einem Präzedenzfall und fragte, ob künftig auch andere ikonische Orte Roms wie die Spanische Treppe oder die Kaiserforen kostenpflichtig werden könnten. Auch Kunstkritiker und Ex-Kultur-Staatssekretär Vittorio Sgarbi äußerte Kritik an der neuen Regelung.

Lesen Sie auch:
Die Liste der Monumente in Italien, für die man Eintrittsgeld zahlen muss, wird länger. Die ...
20 Mio. Euro erhofft
Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein
16.12.2025
Messen bleiben gratis
Künftig 5 Euro Eintritt für Pantheon in Rom
18.03.2023

Nicht nur Trevi-Brunnen kostenpflichtig
Rom ist nicht die erste italienische Stadt, die Eintrittsgelder für beliebte Sehenswürdigkeiten erhebt: Bereits seit 2023 ist der Zugang zum Pantheon kostenpflichtig (fünf Euro), und das Kolosseum erzielte im vergangenen Jahr Einnahmen von rund 100 Millionen Euro bei 14,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Auch Venedig erhebt seit 2024 Eintritt für Tagesbesucher, mit gestaffelten Tarifen je nach Buchungszeitpunkt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf