Eintritt für Trevi-Brunnen sorgt für Ärger in Rom

Jährlich strömen rund drei Millionen Menschen zum Trevi-Brunnen, um Münzen über die Schulter ins Wasser zu werfen – ein Aberglaube, der Glück und eine Rückkehr nach Rom verspricht. Mit der Einführung des Eintritts müssen Besucherinnen und Besucher nun Schlange stehen. Das neue Zugangssystem gilt an den meisten Tagen von 9.00 bis 22.00 Uhr, montags und freitags beginnt der Einlass erst um 11.30 Uhr.