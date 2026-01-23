400.000 Unternehmen im Iran von Existenz bedroht

Bodenschätze, Öl- und Gasvorräte machen das Land eigentlich reich, doch im Konflikt über das umstrittene Atomprogramm und wegen Menschenrechtsverletzungen wurde die Wirtschaft vom Westen mit harten Sanktionen belegt. Neben den wirtschaftlichen Sorgen bleibt bei vielen Iranerinnen und Iranern derzeit ein Gefühl der Ohnmacht: Bei den Massenprotesten, die Ende Dezember durch die Krise ausgelöst worden waren, sind laut jüngsten Zahlen mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sind nicht nur Protestierende, sondern auch 207 Staatskräfte, 42 Minderjährige und 39 Unbeteiligte. Fast 27.000 Menschen wurden laut dem Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA festgenommen. Die Staatsmacht hatte angekündigt, ohne Nachsicht gegen „Unruhestifter“ vorzugehen.