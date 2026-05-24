Frühsommer zeigt Muskeln: Bis zu 32 Grad erwartet!

Am Mittwoch wird es vorübergehend etwas wechselhafter. Vor allem im Bergland sowie im Süden und Südosten Österreichs können Regenschauer und sogar einzelne Gewitter entstehen. Im Norden und Nordosten bleibt es hingegen meist trocken. Trotz etwas kühlerer Luft bleibt es mit bis zu 32 Grad weiterhin hochsommerlich heiß.