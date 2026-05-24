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Erste Hitzewelle

Frühsommer zeigt Muskeln: Bis zu 32 Grad erwartet!

Österreich
24.05.2026 15:33
Österreich erlebt zu Pfingsten eine frühsommerliche Hitzewelle mit viel Sonnenschein und ...
Österreich erlebt zu Pfingsten eine frühsommerliche Hitzewelle mit viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 32 Grad. (Symbolbild)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich schwitzt sich durch die Pfingstfeiertage! Mit Temperaturen von bis zu 32 Grad bringt das Wochenende die erste echte Hitzewelle des Jahres. Viel Sonne, Badewetter und perfekte Bedingungen für Ausflüge. Meteorologen sprechen von einer stabilen Hochdrucklage – auch die kommenden Tage bleibt es heiß.

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Schon am Sonntag kletterte das Thermometer verbreitet auf bis zu 31 Grad – und die Sonne zeigte sich dabei fast überall von ihrer besten Seite. Nur vereinzelt zogen hohe Schleierwolken durch, am Nachmittag bildeten sich harmlose Quellwolken. Im Norden könnten gegen Abend einzelne kurze Schauer niedergehen.

Auch die Nacht auf Montag bleibt überwiegend mild und ruhig. Zwar ziehen von Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, speziell im Norden und entlang der Alpennordseite sind lokale Regenschauer möglich, doch nach Mitternacht lockert es wieder auf. Die Temperaturen sinken nur auf angenehme 9 bis 18 Grad.

Der Pfingstmontag setzt noch eins drauf: Viel Sonne, sommerliche Temperaturen bis 32 Grad und nur wenige harmlose Wolken sorgen für perfektes Ausflugs- und Badewetter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.

Und auch danach bleibt der Sommermodus aktiviert: Am Dienstag dominiert weiterhin Hochdruckeinfluss mit strahlendem Sonnenschein und Höchstwerten zwischen 26 und 32 Grad. Lediglich über den Bergen entstehen am Nachmittag einige Quellwolken, die Schauergefahr bleibt aber gering.

Am Mittwoch wird es vorübergehend etwas wechselhafter. Vor allem im Bergland sowie im Süden und Südosten Österreichs können Regenschauer und sogar einzelne Gewitter entstehen. Im Norden und Nordosten bleibt es hingegen meist trocken. Trotz etwas kühlerer Luft bleibt es mit bis zu 32 Grad weiterhin hochsommerlich heiß.

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Wetterdaten:

Schon am Donnerstag übernimmt wieder die Sonne das Kommando: In weiten Teilen Österreichs scheint sie von früh bis spät. Nur zwischen der Silvretta und Unterkärnten sind kurze Schauer möglich. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen noch 23 bis 27 Grad.

Der Hochdruckeinfluss in Mitteleuropa setzt sich am Freitag mit Sonnenschein in ganz Österreich fort.  Viel Sonne, kaum Wolken und erneut Temperaturen bis zu 30 Grad stehen auf dem Programm.

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