So soll der neue Naschmarkt jetzt wieder aufblühen

Ein Hauch von London in Mariahilf.“ Wie am berühmten Borough Market in der britischen Hauptstadt hätte am aktuellen Parkplatz vor dem Naschmarkt eine überdachte, seitlich offene Markthalle errichten werden sollen. So wurden die Pläne damals von Planungsstadträtin Ulli Sima von der SPÖ angekündigt. Das ist mittlerweile fast fünf Jahre her.

Geworden ist es jedoch ein Marktraum. Auf der gegenüberliegenden Seite. Nach zwölf Monaten Bauzeit wurde er am Freitag vor der Kettenbrücke von Sima und der mittlerweile zuständigen Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) eröffnet. Von Dompfarrer Toni Faber gab es den Eröffnungssegen. Das Wort Halle wird von den Verantwortlichen übrigens mittlerweile tunlichst vermieden. Die Pläne der Stadt waren zum Teil umstritten. Auf 850 Quadratmeter präsentieren dort jetzt 13 ausgewählte Produzenten ihre regionalen und nachhaltigen Produkte, die in oder um Wien selbst herstellen: von Bio-Fleisch aus dem Waldviertel über Wiener Gemüseraritäten, handgeschöpfter Schokolade bis hin zu selbstgezüchtetem Wiener Wels.