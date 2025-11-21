Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Markt für Wiener

So soll der neue Naschmarkt jetzt wieder aufblühen

Wien
21.11.2025 15:48
Zwei Politikerinnen vor ihrem Herzensprojekt: Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Vizebürgermeisterin ...
Zwei Politikerinnen vor ihrem Herzensprojekt: Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) vor dem neuen Marktraum am Naschmarkt.(Bild: Martin A. Jöchl)

Mit dem neu eröffneten Marktraum und viel Regionalität soll der Touristenhotspot nun wieder zum Markt der Wiener werden. 

0 Kommentare

Ein Hauch von London in Mariahilf.“ Wie am berühmten Borough Market in der britischen Hauptstadt hätte am aktuellen Parkplatz vor dem Naschmarkt eine überdachte, seitlich offene Markthalle errichten werden sollen. So wurden die Pläne damals von Planungsstadträtin Ulli Sima von der SPÖ angekündigt. Das ist mittlerweile fast fünf Jahre her.

Geworden ist es jedoch ein Marktraum. Auf der gegenüberliegenden Seite. Nach zwölf Monaten Bauzeit wurde er am Freitag vor der Kettenbrücke von Sima und der mittlerweile zuständigen Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) eröffnet. Von Dompfarrer Toni Faber gab es den Eröffnungssegen. Das Wort Halle wird von den Verantwortlichen übrigens mittlerweile tunlichst vermieden. Die Pläne der Stadt waren zum Teil umstritten. Auf 850 Quadratmeter präsentieren dort jetzt 13 ausgewählte Produzenten ihre regionalen und nachhaltigen Produkte, die in oder um Wien selbst herstellen: von Bio-Fleisch aus dem Waldviertel über Wiener Gemüseraritäten, handgeschöpfter Schokolade bis hin zu selbstgezüchtetem Wiener Wels.

Der neue Marktraum wurde bereits am Eröffnungstag gut angenommen.
Der neue Marktraum wurde bereits am Eröffnungstag gut angenommen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Das war auch dringend notwendig. Denn heute ist der früher als „Bauch von Wien“ bezeichnete Markt vor allem ein Fixpunkt für Touristen und zur „Fressmeile“ geworden. Wirklich Markt ist er fast nur noch samstags, wenn Bauern im Bereich Kettenbrückengasse ihre Frischware verkaufen. Das soll sich mit dem neuen Marktraum nun aber ändern.

Lesen Sie auch:
Früher ein Parkplatz, jetzt eine Baustelle: der neue Naschpark, neben dem Naschmarkt in ...
70 neue Bäume
Aus Betonwüste am Naschmarkt wird ein Park
10.07.2025
Lokalaugenschein
Umstrittener Naschmarkt-Umbau ist fast fertig
04.04.2025

Im „Markträumchen“ soll nicht nur der Verkauf im Mittelpunkt stehen. Hier gibt es auch eine Küche, in der gemeinsam gekocht werden kann. Als nächster Schritt wird jetzt der beliebte Bauernmarkt neu begrünt und aufgewertet. Danach soll auch die Fläche des Flohmarkts umgestaltet werden. Frühestens im Jahr 2027. 

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.684 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
159.382 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.163 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Markt-Angebot komplett
Jetzt kann der Wiener Advent so richtig beginnen!
Markt für Wiener
So soll der neue Naschmarkt jetzt wieder aufblühen
Tatort Keplerplatz
Nächste Festnahme nach blutigem Messerraub in Wien
Jubiläumsspektakel!
Roncalli feiert 50 Jahre mit großer Tournee!
Volltrunken, aggressiv
Sohn randalierte und tobte vor Wohnung der Eltern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf