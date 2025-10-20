Grazer punkten mit Anlagen im „Minimundus-Format“

Aber wie kann man sich eine solche Anlage vorstellen? Nestler liefert ein Beispiel: Zuletzt implementierten sie eine Technologie, die medizinische Abfälle wie Handschuhe, Masken und OP-Bekleidung zu einfachem Haushaltsmüll macht. Es braucht lediglich Strom und Wasser, und die Anlage kann mit einer Mikrowelle den Abfall dekontaminieren. „So ein Gerät ist nicht größer als eine Waschmaschine“, betont Nestler.