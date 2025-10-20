Vorteilswelt
Grazer punkten mit Anlagen im „Minimundus-Format“

Steiermark
20.10.2025 10:00
Auszeichnung zum Unternehmen des Monats: Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), Wolfgang Nestler ...
Auszeichnung zum Unternehmen des Monats: Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), Wolfgang Nestler (Christof Systems GmbH) und Christoph Ludwig (SFG)(Bild: SFG/Oliver Wolf)

Mit maßgeschneiderten Anlagen für Kunden von Automobil bis Gesundheit hat sich Christof Systems aus Graz einen Namen gemacht. Für die Lösungen zur Konditionierung von Gasen und Flüssigkeiten gibt es nun die Auszeichnung zum Unternehmen des Monats von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Ihre Kunden sind die großen Player der Automobilindustrie, gleichzeitig fertigen sie Anlagen von ungewöhnlich kleiner Natur. „Bei uns findet alles im Minimundus-Format statt“, schmunzelt Geschäftsführer Wolfgang Nestler. Die Rede ist vom Unternehmen Christof Systems mit Sitz in Graz, das sich seit 2012 einen Namen gemacht hat.

Der Anbieter von modularen Industrieanlagen für Gase und Flüssigkeiten plant, baut und programmiert maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus dem Lebensmittel-, Gesundheits-, Energie- und Automobilbereich. Auch die Software wird mitgeliefert. „Unsere 22 Techniker entwickeln die Anlagen immer wieder neu“, erklärt der 38-Jährige. Es ist ein sehr junges Team, zu dem auch zwei Frauen zählen.

Der Fertigungsbereich von Christof Systems in Graz
Der Fertigungsbereich von Christof Systems in Graz(Bild: Christof Systems GmbH)

Aber wie kann man sich eine solche Anlage vorstellen? Nestler liefert ein Beispiel: Zuletzt implementierten sie eine Technologie, die medizinische Abfälle wie Handschuhe, Masken und OP-Bekleidung zu einfachem Haushaltsmüll macht. Es braucht lediglich Strom und Wasser, und die Anlage kann mit einer Mikrowelle den Abfall dekontaminieren. „So ein Gerät ist nicht größer als eine Waschmaschine“, betont Nestler.

Zitat Icon

Bei uns ist alles maßgeschneidert. Unsere Anlagen werden modulartig auf Rahmen aus Aluminium oder Stahl aufgebaut.

Geschäftsführer Christof Systems GmbH

Im Endeffekt geht es bei den Anlagen immer darum, ein Medium zu „konditionieren“, erklärt er – etwa auf ein anderes Druck- oder Temperaturniveau zu bringen. Auch im Bereich Wasserstoff ist das Grazer Unternehmen aktiv. „Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich, wir haben auch ein kleines, eigenes Department zur Forschung und Entwicklung.“

Das breit aufgestellte Kundenfeld sieht Nestler auch als ausschlaggebend bei der Wahl zum Unternehmen des Monats. Diesen Titel bekam der Betrieb nämlich von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft verliehen. Unter den drei Nominierten bekam Nestlers Team die meisten Stimmen.

Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
