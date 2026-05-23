Ausgelassene Stimmung und packende Ballwechsel

Die Werzers-Arena in Pörtschach verwandelte sich erneut in einen Hotspot für Beachvolleyball und Sommerfeeling. Sportler erklären die Handzeichen im Spiel und eine Kärntner Schiedsrichterin freut sich ganz besonders über das Beach-Comeback.
Auch am zweiten Tag ging es auf dem Court in der Werzers-Arena wieder ziemlich heiß her. Die Sportlerinnen und Sportler warfen sich beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“mit vollem Einsatz in den Sand, um jeden einzelnen Punkt zu erkämpfen.
„Es ist etwas ganz Besonderes für mich“
Mit Argusaugen beobachtet dabei Andrea Lippe das Geschehen: „Meine Aufgabe ist die des Hauptschiedsrichters – wir sind dafür da, dass jeder Punkt korrekt vergeben wird, das Spiel fair abläuft und Regelverstöße geahndet werden. Am Ende soll jenes Team gewinnen, das die bessere Leistung zeigt“, erklärt die gebürtige Klagenfurterin.
Dass das große Beachvolleyball-Event wieder an den Wörthersee zurückgekehrt ist, freut Lippe ganz besonders: „Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich war damals bei den Turnieren in Klagenfurt immer dabei. Beim letzten Grand Slam war ich bereits als Schiedsrichterin im Einsatz. Ganz Kärnten und speziell Pörtschach können davon profitieren.“
„Wasser marsch“ und packende Musik
Für die Sportbegeisterte macht Beachvolleyball weit mehr aus als nur spannende Ballwechsel. „Für mich bedeutet es: Sonne, Strand, gutes Feeling, Musik und natürlich coole Spiele. Genau diese Stimmung macht den Sport so besonders“, schwärmt Lippe.
„Wasser marsch“: Während auf dem Court um jeden Ball gekämpft wird, genossen die Fans eine kurze Wasserdusche und tanzten zu mitreißenden Songs. Am Sonntag finden die Spiele der Round of 12 sowie das darauffolgende Viertelfinale statt. Vorbeikommen und die Sportstars anfeuern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.