Ausgelassene Stimmung und packende Ballwechsel

Dass das große Beachvolleyball-Event wieder an den Wörthersee zurückgekehrt ist, freut Lippe ganz besonders: „Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich war damals bei den Turnieren in Klagenfurt immer dabei. Beim letzten Grand Slam war ich bereits als Schiedsrichterin im Einsatz. Ganz Kärnten und speziell Pörtschach können davon profitieren.“