Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beachvolleyball

Ausgelassene Stimmung und packende Ballwechsel

Kärnten
23.05.2026 20:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Die Werzers-Arena in Pörtschach verwandelte sich erneut in einen Hotspot für Beachvolleyball und Sommerfeeling. Sportler erklären die Handzeichen im Spiel und eine Kärntner Schiedsrichterin freut sich ganz besonders über das Beach-Comeback. 

0 Kommentare

Auch am zweiten Tag ging es auf dem Court in der Werzers-Arena wieder ziemlich heiß her. Die Sportlerinnen und Sportler warfen sich beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“mit vollem Einsatz in den Sand, um jeden einzelnen Punkt zu erkämpfen.

„Es ist etwas ganz Besonderes für mich“
Mit Argusaugen beobachtet dabei Andrea Lippe das Geschehen: „Meine Aufgabe ist die des Hauptschiedsrichters – wir sind dafür da, dass jeder Punkt korrekt vergeben wird, das Spiel fair abläuft und Regelverstöße geahndet werden. Am Ende soll jenes Team gewinnen, das die bessere Leistung zeigt“, erklärt die gebürtige Klagenfurterin. 

Dass das große Beachvolleyball-Event wieder an den Wörthersee zurückgekehrt ist, freut Lippe ganz besonders: „Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich war damals bei den Turnieren in Klagenfurt immer dabei. Beim letzten Grand Slam war ich bereits als Schiedsrichterin im Einsatz. Ganz Kärnten und speziell Pörtschach können davon profitieren.“

Am Beachvolleyplatz wurde auch gepoltert: Braut Nadine und ihre Freundinnen genossen die ...
Am Beachvolleyplatz wurde auch gepoltert: Braut Nadine und ihre Freundinnen genossen die Stimmung.(Bild: Christian Krall)
Ausgelassene Stimmung bei den Fans.
Ausgelassene Stimmung bei den Fans.(Bild: Christian Krall)
Schiedsrichterin Andrea Lippe: „Beim letzten Grand Slam war ich bereits im Einsatz. Ganz Kärnten ...
Schiedsrichterin Andrea Lippe: „Beim letzten Grand Slam war ich bereits im Einsatz. Ganz Kärnten und speziell Pörtschach können nun wieder davon profitieren.“(Bild: Christian Krall)
Die beiden Kärntner Elias Holzinger (li.)und Michael Klemen erklären die Handzeichen des Sports: ...
Die beiden Kärntner Elias Holzinger (li.)und Michael Klemen erklären die Handzeichen des Sports: „Manchmal gibt’s aber auch Täuschungen.“(Bild: Christian Krall)
Vier Finger bedeuten: „Das man in der Linie steht und reinspringt“, wissen die beiden ...
Vier Finger bedeuten: „Das man in der Linie steht und reinspringt“, wissen die beiden Beach-Stars.(Bild: Christian Krall)
„Diagonalblock“ – Block deckt die Diagonale; Abwehr sichert die Linie.
„Diagonalblock“ – Block deckt die Diagonale; Abwehr sichert die Linie.(Bild: Christian Krall)
Lineblock“ – Block deckt die Linie; Abwehr sichert die Diagonale.
Lineblock“ – Block deckt die Linie; Abwehr sichert die Diagonale.(Bild: Christian Krall)

„Wasser marsch“ und packende Musik
Für die Sportbegeisterte macht Beachvolleyball weit mehr aus als nur spannende Ballwechsel. „Für mich bedeutet es: Sonne, Strand, gutes Feeling, Musik und natürlich coole Spiele. Genau diese Stimmung macht den Sport so besonders“, schwärmt Lippe.

„Wasser marsch“: Während auf dem Court um jeden Ball gekämpft wird, genossen die Fans eine kurze Wasserdusche und tanzten zu mitreißenden Songs. Am Sonntag finden die Spiele der Round of 12 sowie das darauffolgende Viertelfinale statt. Vorbeikommen und die Sportstars anfeuern. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
23.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
171.062 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
118.027 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
102.554 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1013 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
614 mal kommentiert
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
569 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Mehr Kärnten
Beachvolleyball
Ausgelassene Stimmung und packende Ballwechsel
Zahlreiche Einsätze
Pfingstparty an der Adria: Feiern bis zum Umfallen
Brandursache geklärt
Brand in Altenheim: 13 Senioren wurden verletzt
Auf Hotelparkplatz
Burgenländer checkte ein, sein Pkw brannte aus
„Factor M“ am 27. Mai
Plötzlich ist alles anders: Der Tanz der Hormone
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf