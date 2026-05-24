Terroranschlag ließ Zug in Pakistan entgleisen

Die Gruppe ist Teil von der verbotenen militanten Balochistan Liberation Army (BLA). Sie kämpft für die Unabhängigkeit von Pakistan. Ziel seien Militärangehörige gewesen, die für die Eid-Feiertage in ihre Heimatorte fahren wollten, hieß es. In allen öffentlichen und privaten Krankenhäusern der Stadt sei der Notstand ausgerufen worden, teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit. Auf Bildern vom Anschlagsort war ein entgleister und stark beschädigter Waggon zu sehen. Menschen kletterten auf der Suche nach Überlebenden auf das Wrack und trugen blutüberströmte Opfer hinaus.