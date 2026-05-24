„Rauchwarenreste“ waren Auslöser für großen Brand

Bei dem Brand und dem folgenden Großeinsatz der Feuerwehren der Umgebung am Freitag zur Mittagszeit gab es zum Glück keine Verletzten, auch die Tiere kamen nur mit dem Schrecken davon. Nun haben die Brandermittler der Polizei – zusammen mit der Brandverhütungsstelle Kärnten und dem Landeskriminalamt – die Ursache herausgefunden.