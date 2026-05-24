„Rauchwarenreste“ waren Auslöser für großen Brand

Die Arbeiten der Kärntner Brandermittler sind abgeschlossen. Am Freitag stand ein Gebäude in der Gemeinde Keutschach am See in Flammen. Grund waren „Rauchwarenreste“.
Bei dem Brand und dem folgenden Großeinsatz der Feuerwehren der Umgebung am Freitag zur Mittagszeit gab es zum Glück keine Verletzten, auch die Tiere kamen nur mit dem Schrecken davon. Nun haben die Brandermittler der Polizei – zusammen mit der Brandverhütungsstelle Kärnten und dem Landeskriminalamt – die Ursache herausgefunden.
„Der Brand war mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund unsachgemäßer Entsorgung von Rauchwarenresten in einem Plastikmülleimer am Balkon des gegenständlichen Wohnhauses ausgebrochen“, berichtet die Polizei am Pfingstsonntag.
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