Schwerer Dachstuhlbrand forderte die Feuerwehren

Umfassender Löschangriff

Da sich die Flammen rasant auf weitere Gebäudeteile ausbreiteten, gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig. Der Brand wurde zeitgleich von außen über eine Drehleiter sowie im Innenangriff von mehreren Atemschutztrupps bekämpft. Durch dieses koordinierte Vorgehen gelang es, eine weitere Ausbreitung des Feuers auf die unteren Stockwerke zu unterbinden und den Brand schließlich einzudämmen.