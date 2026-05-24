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143 km/h im 50er

Steiermark: Fünf (!) Raser sind ihre Fahrzeuge los

Steiermark
24.05.2026 10:36
Steirische Polizisten und Polizistinnen leisteten am Samstag ganze Arbeit (Symbolbild).
Steirische Polizisten und Polizistinnen leisteten am Samstag ganze Arbeit (Symbolbild).(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das könnte ein neuer Rekord sein: Binnen weniger Stunden wurden am Samstag in der Steiermark gleich fünf Rasern ihre Autos bzw. Motorräder abgenommen. Unter anderem war in der Grazer Triester Straße ein 33-Jähriger mit 143 km/h im Ortsgebiet unterwegs.

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Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten hält, riskiert mittlerweile seit zwei Jahren, sein Fahrzeug zu verlieren. Und so ging es gleich fünf Steirern am Samstag, die alle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und von der Polizei gestoppt wurden.

Mehrere Raser wurden kurz vor 16 Uhr in Stainach-Pürgg erwischt. Auf der B145 in Fahrtrichtung Bad Aussee nahmen drei Motorradfahrer keine Rücksicht auf die 80er-Beschränkung. Einer von ihnen – ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Liezen – wurde von der Zivilstreife mit 188 km/h erwischt, daraufhin wurde sein Motorrad abgenommen. Auch die beiden anderen Lenker sind ihre Führerscheine los – insgesamt gab es sechs Anzeigen.

Pärchen verlor beide Autos
Um 17.50 Uhr gingen der Polizei zwei junge Lenker auf der A2 bei Gleisdorf ins Netz. Eine 24-Jährige und ihr 21-jähriger Freund fuhren hintereinander in Richtung Norden und überschritten dabei die Geschwindigkeit um 80 bzw. 84 km/h. Sie wurden angehalten, ihre Führerscheine abgenommen und ihre Autos beschlagnahmt.

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Letzter Schauplatz: Im Grazer Bezirk Puntigam war ein erst 18 Jahre alter Lenker am Samstagabend mit 119 km/h im Ortsgebiet auf der Triester Straße unterwegs. In derselben Straße blitzten Polizisten wenig später auch noch einen 33-jährigen Autofahrer. Er war mit 143 km/h im 50er unterwegs – eine Überschreitung von 93 km/h! Auch für diese beiden Lenker gilt: Schein und Auto sind vorerst weg.

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