Steiermark: Fünf (!) Raser sind ihre Fahrzeuge los

Mehrere Raser wurden kurz vor 16 Uhr in Stainach-Pürgg erwischt. Auf der B145 in Fahrtrichtung Bad Aussee nahmen drei Motorradfahrer keine Rücksicht auf die 80er-Beschränkung. Einer von ihnen – ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Liezen – wurde von der Zivilstreife mit 188 km/h erwischt, daraufhin wurde sein Motorrad abgenommen. Auch die beiden anderen Lenker sind ihre Führerscheine los – insgesamt gab es sechs Anzeigen.